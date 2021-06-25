國內首檔追蹤上櫃公司永續表現的「台灣上櫃永續指數」(TIP TPEx ESG Index；指數代號：IX0134)，今日正式更名發布。

台灣上櫃永續(ESG)指數前身為台灣上櫃企業社會責任指數，指數審核強調上櫃公司在環境（E）、社會（S）及公司治理（G）等面向投入綜合得分，同時再經財務指標篩選決定成分股，自去年6月發布後，指數已上漲33.07％；觀察最近一年殖利率約為4.64％，高於整體上櫃市場的3.82％。

櫃買中心表示，成分股永續評鑑仰賴「企業社會責任報告書」揭露，為跳脫以往僅著重「企業社會責任」面向的永續發展框架，金管會政策藍圖已定調將「企業社會責任報告書」更名為「永續報告書」，櫃買中心也將指數定名為「台灣上櫃永續(ESG)指數」。

今年度指數篩選環節亦同步調整優化，最新一次年度定審(110年6月)除提高成分股流動性標準外，更持續精進ESG評鑑方式，最新前十大成分股名單，包括環球晶(6488)、穩懋(3105)、中美晶(5483)、群聯(8299)、世界(5347)、元太(8069)、璟德(3152)、大江(8436)、合晶(6182)及聯亞(3081)等個股，不僅囊括櫃買市場市值占比最高電子產業龍頭，亦有生技醫療產業的指標性個股入榜。