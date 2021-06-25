微軟今日宣布推出新一代作業系統 Windows 11，使用者可以輕鬆存取應用程式、遊戲、電影等的全新 Microsoft Store，Windows 11預計從今年年底開始，將搭載於新的PC裝置當中，而符合升級條件的Windows 10裝置將能夠免費升級。

Windows 11新增諸多全新功能，例如視窗佈局（Snap Layouts）、視窗群組（Snap Groups）和新的桌面（Desktops）等強大功能，這些新功能可以幫助使用者整理他們的視窗並優化螢幕空間，讓使用者多工作業變得更加靈活，像是透過拖曳應用程式視窗使其並排，使用者能享受開啟多個視窗以同時處理多種應用程式；新的桌面（Desktops）讓使用者可以為生活的多個面向，擁有不同客製化的自定義空間，在工作、遊戲娛樂和學校學習之間簡單切換。

全新個人化資訊牆Widgets運用AI技術和Microsoft Edge的卓越瀏覽器性能，讓使用者得以在Windows 11中更快地獲取所關注的新聞和資訊。對於創作者和內容發佈者而言，Widgets也能為其在Windows中打造全新空間來發佈個人化內容。

Windows 11具備全新內建的安全技術提供從晶片到雲端的完整防護，以及零信任就緒（Zero Trust-ready）的作業系統，能全面性達到數據資料與跨裝置存取的安全防護。

使用者也將首次在Microsoft Store上取得Android App，藉由微軟與Amazon的夥伴關係，就能夠直接在Amazon App store無縫且快速下載Android App。就像 Windows 10一樣，微軟致力於Windows 11的應用程式相容性，透過App Assure，這項服務能幫助擁有150個以上使用者的企業，解決可能遇到的任何應用程式問題，且無需額外付費。

Windows 11預計從今年年底開始，將搭載於新的PC裝置當中，而符合升級條件的Windows 10裝置將能夠免費升級。若欲查詢目前搭載Windows 10裝置是否能免費升級至Windows 11，可至Windows.com下載PC Health Check應用程式。微軟亦與零售夥伴通力合作，確保自今日起購買的Windows 10裝置皆已準備好升級至Windows 11，自今年底開始至2022年，微軟將陸續向符合免費升級條件之Windows 10裝置推送更新。下周亦將開始向Windows Insider計劃分享Windows 11的預覽版本。