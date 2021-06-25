因美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)官員發表的言論相互矛盾，引發投資者對升息時機的擔憂，打壓對金屬的需求，致倫敦(LME)期銅價格周四(6/24)本周來首次下跌，銅價自5月創下的每公噸10,747.5美元的紀錄高點後回落了約12%。

投資者表示，市場仍在觀察聯準會對利率的態度表現，而銅的基本面看來依舊不錯，但聯準會的一些鷹派言論以及中國釋放國儲銅庫存亦影響市場變化，另外，美元在兩個月高點左右徘徊，令以美元計價的銅對其他貨幣使用者的吸引力降低。倫敦金屬交易所註冊倉庫銅庫存攀升至2020年6月以來的最高水平18.52萬公噸。

終場周四(6/24)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲234美元，報每公噸30,634美元；期鎳上漲343美元，報每公噸18,407美元；期鋅上漲23美元，報每公噸2,916美元；期鋁上漲0.5美元，報每公噸2,440美元；期銅下跌63.5美元，報每公噸9,419美元；期鉛上漲28.5美元，報每公噸2,220.5美元。(商品行情網)