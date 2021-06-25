台中南區位於台中火車站週圍，是台中市最早成立的市轄區之一，台中多半重要的政府機關如地方法院、國立公共資訊圖書館等皆設於此，雖然台中南區相較於台中市中心其他區沒那麼繁榮，但也有很多充滿人文歷史的痕跡以及打卡秘境景點，快跟著ReadyGo一起宅在台中看看有哪些景點吧~

台中南區｜文化部文化資產園區

台中文化創意產業園區曾是全台最大的釀酒工場，後來台中酒廠搬遷至台中工業區，留下了大片工業遺產與歷史建築，行政院便將保存完整的酒廠規畫成文化創意產業基地，提供許多大專院校生、藝文團體、產業等文化創意發表與交流的舞台，不定時舉辦展覽活動。

地址｜臺中市南區復興路三段362號

園區開放｜週一至週日 6:00-22:00

台中南區｜一本書店

位於台中綠川旁的低調小店，店內擺滿了各式各樣的書籍，並提供特色簡餐及甜點飲品，口感軟嫩帶Q的嫩焦糖布丁是店內招牌，濃濃的蛋奶香，甜中帶點微苦，和古早味布丁有幾分相似，回味無窮。一杯咖啡配甜點，這裡很適合喜歡埋在書海中的人。

地址｜台中市南區復興路三段348巷2-2號

營業時間｜12:00-17:00 (星期一二休息)

台中南區｜忠孝路觀光夜市

忠孝夜市靠近中興大學，是常態型街道夜市，也是台中市多樣的宵夜中心，以「美食」聞名的忠孝夜市，多半是小吃攤及餐廳，著名美食像是筒仔米糕、忠孝烤肉、忠孝豆花、牛排、甘蔗汁等等，可以說是吃貨的聚集地啊。

地址｜臺中市南區忠孝路

台中南區｜國立公共資訊圖書館

流線型外觀塑造河流的意象，象徵乘載無限知識之流，國立公共資訊圖書館將不同樓層的戶外窗景融入內裝配色和家具中，營造出寬敞明亮而具現代感的室內空間，並針對不同年齡層設置結合實境、3D與互動性的體驗裝置，是民眾閱讀、休閒、學習之好去處。

地址｜臺中市南區五權南路100號

營業時間｜週二至週六09:00-21:00、週日09:00-17:00 (週一及例假日休館)

台中南區｜老樹根木工坊

「老樹根」是個專門設計製造各種原木教具、玩具、遊樂設施、涼亭、花架、景觀木器的公司，而「老樹根魔法木工坊」則是一個充滿趣味的木頭創藝樂園，將台灣各式古早味童玩放大設置遊戲區，也提供木器彩繪DIY、木工教室等等，是一個非常適合親子、教育的景點。

地址｜臺中市南區樹義路63號

營業時間｜09:00–17:00 (週一休息)

門票｜$200元/人 (120元可抵園內消費)

台中南區｜禾豐橋

白色鋼骨半圓弧形的禾豐橋，抬頭仰望就能看見藍天白雲，陽光讓禾豐橋漂亮的弧形倒映在地上，彷彿走入了夢幻的幾何隧道，也是台中這麼多造型橋中少數有頂蓋的橋，還沒施工完畢就吸引大家拍照打卡，但為了安全起見想拍照可先詢問工人，不要擅自闖入喔。

台中南區｜臺中城隍廟

台中市城隍廟中供奉的城隍爺遍傳說是管理台中市的地方官，至今仍香火鼎盛，每年農曆六月十五日則為城隍爺的祭典日，廟方會舉行隆重的祭典及遊行、演戲等民俗活動，來台中可別忘了去拜拜求個平安。

地址｜臺中市南區城隍里合作街94巷50號

營業時間｜週一至週日 6:00-21:00

台中南區｜恆日1989

外表看似網美咖啡廳，其實是間中式早午餐店，裝潢以純白色為基底搭配玻璃窗，結合磁磚及木質兩個元素，打造明亮清新的舒適空間。竹炭餅皮的潑墨畫冰花煎餃是人氣招牌餐點，外皮金黃酥脆，內餡飽滿，外貌與味道兼具，花生醬控肉刈包也很特別，刈包是手工製作的較一般厚，口感Q彈，用料實在，是間令人驚豔的餐廳。

恆日1989（圖／ReadyGo提供）

恆日1989（圖／ReadyGo提供）

地址｜台中市南區學府路146巷15號

營業時間｜10:00~15:00；17:00~20:00 (週一店休)

台中南區｜咖啡任務

隱身在商業辦公大樓裡，擁有36層樓高的無敵是也咖啡廳，空間不大，但不限時且提供插座，在熱門的窗邊座位辦公，往外望就是能俯瞰台中城市美景，無論是夕陽、夜景都很迷人。金鍋鬆餅是咖啡任務的人氣必點，時尚奢華的金鍋加上高雅金色的調酒杯，甜中帶鹹口感層次豐富，CP值很高。

地址｜台中市南區忠明南路789號

營業時間｜平日10:00-20:00、假日11:00-20:00

(本文由 ReadyGo 提供)