學區、雙鐵優勢 竹北強吸科技人、台北客購屋

受惠軌道建設利多，「一日生活圈」概念帶動竹北高鐵特區生活圈，根據有巢氏房屋統計實價登錄資料，發現近一年新竹縣竹北市以「六家五路二段」、「福興一路」為中古屋最熱門交易路段，交易件數分別為76件及68件，且房價還找的到2字頭，吸引想移居竹北的科技新貴與北客輕移民購屋。

綜觀竹北房市發展，伴隨著竹北高鐵特區開發至今，區域內便捷的交通路網坐擁高鐵、台鐵雙鐵，可供通勤其他縣市，許多台北客寧可以相對低價換取更優質的生活品質，於是南下購屋並往竹北靠攏，促使竹北成為房市交易熱區。

竹北擁高鐵、台鐵雙鐵可供通勤其他縣市，促使竹北成為房市交易熱區。(圖/永慶不動產竹北六家創邑加盟店提供)

分析竹北2大最熱門交易路段，永慶不動產竹北六家創邑加盟店店東黃奕表示，「六家五路二段」位文興路、興隆路之間，距新竹科學園區、生醫園區不遠，生活機能充沛、公園綠地多，加上優良的文教住宅區條件，如東興國小、東興國中與知名私立幼兒園、中小學的設立，學區多元完整，成為不少科技新貴家長為了幫孩子卡位的首選區域。

不動產市場行情部分，黃奕分析，「六家五路二段」透天、公寓較少，以大樓產品為主，屋齡5~12年大樓每坪27~30萬，5年內大樓每坪38~40萬元，預售新屋市場每坪43~48萬元。分析主力總價帶，「六家五路二段」以1500~2500萬元3~4房為主要買盤。

「六家五路二段」知名社區有「明日軸」，屋齡約8年左右，是近1~2年熱門交易社區，公共設施完善，每坪27~32萬元，總價1700~2000萬元買3~4房，與周邊新成屋相較CP值高，很吸引換屋族購屋。而屋齡約10年左右的「豐邑i-Park」、「宏觀大器」每坪行情27~30萬元，因社區戶數多，也是交易頻繁的知名社區。

另外，黃奕指出，在地品牌建商大硯建築在「六家五路二段」生活圈推出多個指標建案，包括「大硯二十二間堂」、「大硯三十二品」、「大硯四十八章」、「大硯九+1」等，因設計風格新穎、空間舒適創新，很吸引科技新貴與年輕人購屋，社區轉手率相當高，每坪行情來到4字頭，主力總價在2500~2600萬元買3+1房。

「六家五路二段」周邊不少口碑名校，學區優良、公園綠地完善，是許多科技新貴家長首選。(圖/永慶房仲網提供)

至於另一條交易熱門路段「福興一路」，黃奕表示，「福興一路」靠近中華路舊市區，鄰近中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學預定地、亞太美國學校、家樂福商圈，房價入手門檻低，非常適合首購族，屋齡5年內大樓每坪27~28萬元，5~10年每坪25~26萬元，是少數竹北高鐵周邊還有2字頭行情的生活圈；另外有屋齡10多年的透天別墅，建坪60坪、地坪20坪，總價落在2200~2300萬元左右。

主力總價帶部分，「福興一路」屋齡7~10年左右的套房物件，總價600萬元有機會買到手，2房總價約800~900萬元、3房總價為1500萬元上下。知名社區有屋齡新穎的「德鑫V1」，公設規劃完整，每坪27~28萬元，以及每坪24~25萬元的「台科晶品」，總價600~800萬元可買雙套房，2房850萬元、3房950~980多萬，產品選擇多元。

「福興一路」靠近家樂福商圈，房價入手門檻低，非常適合首購族。(圖/永慶不動產竹北六家創邑加盟店提供)

【專家意見】

永慶不動產竹北六家創邑加盟店店東黃奕

永慶不動產竹北六家創邑加盟店店東黃奕。 (圖/永慶房仲網提供)

針對看好軌道經濟利多，想來竹北覓屋的民眾，建議可先審視自身實際需求，如在台元科技園區工作的上班族，可選擇縣治三期重劃區；考量小孩學區的家長、有往返北部通勤工作需求的小家庭，則推薦高鐵特區。

目前竹北房價以高速公路做為劃分，以東以新房為主力產品，單價都已站上每坪30萬元、靠近4字頭行情；以西腹地不大，屋齡10年大樓每坪均價27~28萬元，15年以上大樓還有機會買到每坪20萬元左右的物件，房價相對親民許多，適合預算較低的首購族成家。