全國防疫會議會後記者會

三級警戒延長至7月12日，國人關心疫苗數量問題，媒體人周玉蔻今(25)日爆料稱本周末又有疫苗到台灣，真相如何引關注。指揮中心副指揮官陳宗彥今上午將召開例行記者會，預料可能會被問及此一傳聞，答案如何眾人矚目。

陳宗彥說明，疫苗開瓶後有一定保存時間，對於最後一瓶殘劑的劑量處理，有跟各縣市說明，接種單位先公告接種作業及開放候補名單登記，候補名單可以建立幾個，第一針對尚未開放類別的接種對象，再來是其他符合接種對象，也就是說對於殘劑最後一瓶是有同意開放使用。

但殘劑開放對於非現行開放類別的部分，請接種人員在同意書上註記剩餘劑量使用者，注射完畢還是要把資料上傳系統，還有對於劑量不足時，還是目前建議不可以跟其他瓶混合抽取使用。

另外，近日有專家建議，台灣可比照韓國設置「殘餘疫苗地圖」，開放30歲以上的民眾打疫苗殘劑，指揮中心指揮官陳時中昨表示，25日早上會和地方政府討論，討論出一個方向讓大家依循。陳宗彥也有可能對此做出說明。