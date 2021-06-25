櫃買中心25日表示，今年永續發展債券市場發行相當熱絡，截至6月25日止，累計發行金額已突破新台幣600億元，達到新台幣683億元，已超越109年全年發行624億元紀錄，再創新高。

櫃買中心指出，永續發展的議題已備受市場關注，不僅企業越來越重視企業社會責任，投資人在ESG商品投資也能兼顧環境與社會風險的考量下對責任投資亦越趨熱衷，使得今年不論國內或國外發行人，在永續發展債券的發行更形積極，今年綠色債券已發行9檔，發行金額為新台幣115億元，其中聯電、崑鼎、中租迪和、元大銀行及新光銀行為首度參與發行。

可持續發展債券則有3檔共計新台幣445億元，發行金額已大幅超越去年發行量，其中智利政府來台發行15億美元主權債，為國內永續發展債券市場歷年來最大的發行案。

社會責任債券則自櫃買中心4月29日建立制度以來，在短短不到兩個月期間已發行5檔，發行金額已達新台幣123億元，除包括5月18日首批發行的中國信託銀行、永豐銀行及凱基銀行外，持續有遠東新世紀及韓國新韓信用卡公司（SHINHAN CARD CO. LTD.）陸續參與發行，市場熱絡。

櫃買中心表示，為建立更完備的永續發展債券市場，提供發行人便利且完善的籌資平台，已於今年5月18日開設永續發展債券制度專板，提供市場多樣化的永續發展債券商品，從近期發行量的增長趨勢來看，顯見該制度的建立，已有效協助國內外發行人在國內取得永續發展投資所需資金。隨著市場對ESG投融資的重視，將可以吸引多企業朝向永續經營與永續投資邁進，並帶動我國永續發展債券成長動能，全年發行規模可望再創新猷。