櫃買中心25日表示，國內首檔追蹤上櫃公司永續表現的「臺灣上櫃永續指數」（TIP TPEx ESG Index；指數代號：IX0134），25日正式更名發布。

「臺灣上櫃永續（ESG）指數」前身為「臺灣上櫃企業社會責任指數」，由櫃買中心、臺灣指數公司及企業永續發展協會三方合作編製，指數審核強調上櫃公司在環境（E）、社會（S）及公司治理（G）等面向投入之綜合得分，同時再經財務指標篩選決定成分股，自去(109)年6月發布後，指數已上漲33.07％；另觀察最近一年殖利率約為4.64％，高於整體上櫃市場的3.82％，顯見永續（ESG）表現佳的企業可同時帶給投資人相當程度的報酬。

櫃買中心表示，成分股永續評鑑仰賴「企業社會責任報告書」之揭露，為跳脫以往僅著重「企業社會責任」面向的永續發展框架，金管會政策藍圖已定調將「企業社會責任報告書」更名為「永續報告書」，櫃買中心率先呼應，將指數定名為「臺灣上櫃永續(ESG)指數」，推動永續思維邁向更寬廣的ESG領域。

櫃買中心說明，本年度指數篩選環節亦同步調整優化，最新一次年度定審(110年6月)除提高成分股流動性標準外，更持續精進ESG評鑑方式，觀察最新前十大成分股名單，包括環球晶（6488）、穩懋（3105）、中美晶（5483）、群聯（8299）、世界（5347）、元太（8069）、璟德（3152）、大江（8436）、合晶（6182）及聯亞（3081）等個股，囊括櫃買市場市值占比最高之電子產業龍頭，亦有生技醫療產業的指標性個股入榜，展現櫃買市場多元推動永續發展的成果。

櫃買中心指出，更名後的「臺灣上櫃永續（ESG）指數」，可望扮演引領上櫃公司提升ESG表現的標竿，同時吸引投資人關注永續投資，啟動投資力量正向循環，帶領我國證券市場永續推動邁向新的里程。