「逆時中」逆出網路高聲量的台北市長柯文哲，最近北市狀況連環爆，從好心肝診所注射疫苗、高嘉瑜關說幫禾馨診所喬疫苗，到近日的士林長照群聚、北農染疫事件，都讓柯文哲的聲量、好感度受影響，其中北農風暴擴大，影響民生甚巨，讓原本一向隔空砲轟打中央的柯文哲，6月23號晚間首度進入疫情指揮中心，並與指揮中陳時中同場碰面。

「再講幹話就砸過去、當美國小弟給安家費」 柯文哲金句創討論熱度

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/25~2021/06/24）統計調查，柯文哲近一個月網路聲量最高點落在5月29日，大嗆中央花6千億紓困卻不買疫苗，甚至為了病床數問題猛轟石崇良「敢講這種幹話，就砸過去」，大展急診室柯P風格，當天網路聲量飆到11萬多筆；接著6月10日好心肝診所事件爆發，6月12日傳出高雄疫苗數量比雙北多、中央認為萬華是防疫破口，都讓柯文哲的網路討論熱度，連續好幾天居高不下；另外，6月21日柯市長認為「當美國小弟，給點疫苗當安家費也是應該的」說法，以及北農染疫、士林長照機構群聚，也讓柯市長的熱度，再出現一波升起趨勢。

近一個月「好感度」猶洗三溫暖！逆時中創高峰 北農染疫陷低潮

討論度高，但負面聲量隨之也升高，因此在網路好感度上，柯文哲近一個月內出現數波低潮。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/25~2021/06/24）進一步分析，好心肝診所施打疫苗，讓柯文哲近期好感度陷入第一波低潮期，連續好幾天外界都在追問疫苗施打名單，有哪些政商界、演藝圈、志工人士、還有哪些特權疫苗等等，即使柯文哲出面坦承「內部有疏失」，但正值國內疫苗明顯不足的情況之下，民眾的不公平感更深，質疑聲量也會更加劇。

「高嘉瑜喬疫苗、北農染疫風暴」 柯Ｐ網路好感度下滑

6月20日再爆出禾馨診所注射疫苗，柯文哲親口指出「友柯聯盟」的高嘉瑜致電關說喬疫苗，相較於以往兩人的好交情，這回事件中，柯市長一反常態，沒對高嘉瑜伸出援手，是否有政治考量？同一時間，讓柯文哲更傷的還有「北農群聚」、「士林長照機構染疫尚未平息」，其中，北農事件越演越烈，涉及的範圍廣，人員多，而且果菜市場人流複雜，只要稍有不慎，後果難以想像，再加上不少綠營立委紛紛發聲希望「指揮中心進駐北農」，除了希望控制疫情之外，同時也是給柯文哲壓力，使得柯P於23日晚間終於和陳時中碰面，商討對策。「疫苗、北農、群聚」 柯文哲網路熱門關鍵字

從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/18~2021/06/24）觀察到，近一週網路上談論到柯文哲會網路熱門關鍵字，包括疫苗、北農、疫情、群聚等等，都是相當明顯的關鍵字指標，另外好心肝、禾馨、特權等等也是民眾相當關注的焦點。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月26日至2021年06月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『柯文哲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「網路正負評比」(註4)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註4 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。