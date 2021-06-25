英特爾與微軟攜手，藉由Intel Bridge Technology將用戶最愛的行動應用程式帶往PC。英特爾和微軟共同研發只為提供更好的運算體驗，超過75％的Windows PC均由英特爾處理器提供源源不斷的運算力。即將推出的Windows 11更深化雙方合作關係，完全顛覆用戶的運算體驗。微軟宣布使用者 將可在Windows 11的PC上從Microsoft Store下載安裝Android應用程式，而此重要技術創新受益於Intel Bridge Technology！

英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant表示，英特爾和微軟長期以來就作業系統、系統架構與硬體整合共同合作，為消費者提供絕佳PC體驗。Windows 11與英特爾技術和平台相互結合，提供Windows無可比擬的效能、相容性與使用體驗，並透過Intel Bridge Technology將人們喜愛的使用體驗，從手機無縫延伸至PC。

Intel Bridge Technology為一款執行階段後編譯器（runtime post-compiler），讓應用程式能夠在x86裝置以原生方式運作，包含在Windows上執行這些程式。英特爾的多架構XPU策略藉由領先的CPU核心、圖形技術、人工智慧加速器、影像處理器以及更多相關技術，於單一、經驗證的平台，讓不同的工作負載能夠在正確的執行引擎上執行。

英特爾和微軟的共同研發工程結合硬體優勢，能夠在市場上提供最優秀的Windows設計。英特爾已經驗證來自OEM超過80款搭載Windows的Intel Evo平台，其中包含Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、MSI與Samsung。透過為消費者、企業用戶、教育用戶、遊戲玩家所推出的第10代、第11代及其未來世代的Intel Core處理器平台，英特爾預期從今年開始為Windows 11提供最為廣泛的運算體驗。