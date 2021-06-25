久等了！微軟正式宣布推出新一代作業系統 Windows 11，擁有煥然一新的嶄新設計，可讓使用者可以輕鬆存取應用程式、遊戲、電影等的全新 Microsoft Store，並優化了工作、學習和娛樂等層面的體驗。Windows 11 預計從今年年底開始，提供符合升級條件的 Windows 10 裝置免費升級。

微軟首席產品長 Panos Panay 表示：「在過去 18 月裡，我們看到人們使用 PC 的方式有了非常大的轉變，無論是從實用性和功能性，到個人化和情感面的變化，都激發我們打造下一代 Windows 的靈感，一個超過 10 億人所依賴的平台。我們期待 Windows 11 能成為使用者熟悉、卻又能夠盡情創造、學習、娛樂的地方，更重要的是，讓所有人以全新的方式建立連結的所在。」

Windows 11 兼具全新、簡潔的介面及直觀的功能操作，能讓使用者提升生產力並激發創造力。使用者可以透過點擊螢幕中央的「開始鍵」，迅速地找到所需要的內容。經由雲端和 Microsoft 365 的，使用者能夠查看最近在不同平台或裝置上處理的文件，並從上次中斷的地方繼續編輯，即便是 Android 或 iOS 裝置上也可以無縫處理。

Windows 11 兼具全新、簡潔的介面及直觀的功能操作，能賦能使用者提升生產力並激發創造力。使用者可以透過點擊螢幕中央的「開始鍵」，更輕鬆、迅速地找到所需要的內容。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

Windows 11 新增諸多全新功能，例如視窗佈局（Snap Layouts）、視窗群組（Snap Groups）和新的桌面（Desktops）等，來幫助使用者整理他們的視窗並優化螢幕空間，讓使用者多工作業變得更加靈活，像是透過拖曳應用程式視窗使其並排，使用者能享受開啟多個視窗以同時處理多種應用程式；新的桌面（Desktops）讓使用者可以為生活的多個面向，客製自定義空間，在工作、遊戲娛樂和學校學習之間快速切換。

Windows 11 新增諸多全新功能，例如視窗佈局（Snap Layouts）、視窗群組（Snap Groups）和新的桌面（Desktops）等強大功能，這些新功能可以幫助使用者整理他們的視窗並優化螢幕空間，讓使用者多工作業變得更加靈活。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

全新個人化資訊牆 Widgets 則運用 AI 技術和 Microsoft Edge 瀏覽器性能，讓使用者得以在 Windows 11 中更快地獲取所關注的新聞和資訊。對於創作者和內容發佈者而言，Widgets 也能為其在 Windows 中打造全新空間來發佈個人化內容。

Windows 11 是以安全為基礎而設計，並專為混合辦公與學習而生。具備全新內建的安全技術提供從晶片到雲端的完整防護，以及零信任就緒（Zero Trust-ready）的作業系統，能全面性達到數據資料與跨裝置存取的安全防護。

Windows 11 也搭配為速度、多元性與方便性而重新打造的全新 Microsoft Store 。其具有更廣泛通過資安與家庭安全測試的內建及第三方應用程式目錄，為使用者帶來娛流暢體驗。使用者將首次在 Microsoft Store 上取得 Android App，藉由微軟與 Amazon 的夥伴關係，就能夠直接在 Amazon App store 無縫且快速下載 Android App。這項服務無需額外付費，能幫助擁有 150 個以上使用者的企業，解決可能遇到的任何應用程式問題。

Windows 11 也搭配全新 Microsoft Store。其具有更廣泛通過資安與家庭安全測試的內建與第三方應用程式目錄，為使用者帶來新體驗。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

Windows 11 也釋放系統硬體潛力，加入最新遊戲技術，包含：

（1）DirectX 12 Ultimate 讓使用者可在高幀率下實現令人驚嘆的沉浸式圖像。

（2）DirectStorage 提供更快載入時間和更細緻遊戲世界。

（3）Auto HDR 功能提供更廣闊、生動的色彩範圍，以帶來更加真實、迷人的視覺體驗。

（4）Xbox Game Pass for PC 與 Xbox Game Pass Ultimate 玩家可於新作業系統中存取超過 100 款高品質的 PC 與全新的遊戲。

Windows 11 亦解鎖系統硬體潛力，加入最新遊戲技術以提供使用者極致的身歷其境體驗，包含 DirectX 12 Ultimate、DirectStorage、Auto HDR 等功能。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

Windows 11 提供使用者得以和所愛之人保持聯繫的便捷方式，就是將 Microsoft Teams 整合至工作列，讓使用者可透過文字、聊天、語音或視訊等方式，立即與 Windows、Android 或 iOS 的平台或裝置聯繫。如果朋友或家人尚未下載 Microsoft Teams App，使用者仍可通過雙向簡訊與其溝通。 使用者將能直接從工作列中控制Microsoft Teams麥克風靜音或進行簡報，與Windows 11整合更良好，提升生產力！

微軟正在探索為 Windows 11 創建更加開放生態系統，為創作者和開發者創造更多新的機會的可能性，不僅能讓更多開發者受益，並能夠為使用者帶來更多元的應用程式、遊戲、電影、節目與網路內容等，包括：

（1）無論應用程式是基於 Win32、漸進式網頁應用程式（PWA）或任何其他應用程式架構所設計，開發人員和獨立軟體供應商（ISV），都能上架至 Microsoft Store。

（2）微軟變更收益共享政策，讓應用程式開發人員可以將自有商務導入 Microsoft Store，獲得 100% 收益，微軟將不共享收益；或者，應用程式開發人員仍可選擇使用微軟提供的商務系統，並以 85:15 的比例共享收益。

Windows 11 預計從2021年年底開始，將搭載於新的 PC 裝置當中，而符合升級條件的 Windows 10 裝置將能夠免費升級。若欲查詢目前搭載 Windows 10裝置是否能免費升級至 Windows 11，請至 Windows.com 下載 PC Health Check 應用程式。自今年底開始至 2022 年，微軟將陸續向符合免費升級條件之 Windows 10 裝置推送更新。下周亦將開始向 Windows Insider 計劃分享 Windows 11 的預覽版本。