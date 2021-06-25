今天大聯盟場上洋基以8：1戰勝皇家，此戰他們派出泰隆(Jameson Taillon)先發投球，他主投6.1局被敲5安打失1分，投出6次三振和2次保送，順利拿下本季第二勝，目前自責分率是5.18，接替投手柯特斯(Nestor Cortes)則是投了2.2局，被敲1安打沒有失分，送出5次三振守住比賽。

今天洋基打線炮火兇猛，在首局就有攻勢，「法官」賈吉(Aaron Judge)在2好2壞時一棒揮出右外野方向陽春炮，接著歐多爾(Rougned Odor)擊出一壘安打再拿下1分，首局他們就以2：0領先對手。

第2、3局洋基繼續進攻，賈吉在2好3壞時擊出一壘安打拿下第3分。第3局渥特(Luke Voit)再敲出右外野方向陽春炮，比數拉開到4：0領先，洋基炮火完全停不下來。而第5局皇家終於開始反攻，里維諾(Sebastian Rivero)擊出二壘安打追回1分。

不過第6局洋基再次進攻，桑契斯(Gary Sanchez)揮出左外野方向3分炮，一舉將分數徹底拉開，比分來到7：1，到第8局仍是洋基的進攻，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出適時的一壘安打，將比數繼續擴大到8：1。

洋基就這樣一路用13支安打瘋狂痛擊皇家，讓他們毫無反擊之力，皇家先發投手凱勒(Brad Keller)投5局被敲9安打失掉4分，投出4次保送，無奈吞下本季第8敗，目前自責分率是6.39，接替投手史瓦札(Anthony Swarzak)也沒守住比分，投1局就失了3分，自責分率高達10.8，吞下慘烈一敗。