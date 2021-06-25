簡姓男子趁魏男下車，趁隙偷走車及錢。（翻攝照片）

苗栗縣魏姓男子在車上放有30萬現金，23日因下車卻大意未鎖上車門，遭到另名簡姓男子發現，連車帶錢一併盜走，竹南警分局獲報後不敢大意，立即組成專案小組調查，最後在台中清水區攔截到簡男及開走的贓車，30萬現金也順利找回。

竹南警分局23日下午4點許，接獲魏姓男子報案，指稱貨款30萬連同車子不翼而飛，由於案發在純樸的漁莊，也引發民眾議論，警方立即前往調查，研判竊嫌逃逸方向、循線追蹤，從大甲交流道進入台中市區，並聯合大甲警分局警力，順利圍捕到簡男。

魏男告訴警方，該筆款項為要給廠商的貨款，受到疫情影響，生意不是很好，再加上貨款遭竊，有如雪上加霜，因此他急得像熱鍋上的螞蟻，趕快向警方報案。

警方在短時間內查獲竊嫌行蹤，且車子、30萬現金分毫未損，魏男也十分感謝警察給力，讓他損失降到最低。警方也呼籲，民眾下車切勿貪圖方便，應隨時鎖車、留意財物，勿給竊嫌可乘之機。