大陸央視新聞用戶端25日報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團蔣端公使指出，中方對美國、歐盟、英國、澳洲、加拿大等侵犯難移民權利的行徑，表示嚴重關切。有關國家將移民長期羈押在條件惡劣的移民拘留中心，骨肉分離，缺乏食物、水、醫療衛生等基本服務，導致大量移民非正常死亡。新冠肺炎疫情期間，這些移民拘留中心成為疫情「重災區」。

蔣端當地時間23日在人權理事會第47屆會議與移民權利特別報告員對話時發言表示，中方尤其關切美國採取「骨肉分離」做法，強行將移民兒童與其父母分開，許多兒童最終與其父母、家人失散，釀成人間慘劇。有的國家將移民關押在離岸拘留中心虐待。有國家將移民拘留中心交給私營機構營運，導致虐待、過度使用武力等事件經常發生，嚴重侵犯移民人權。

蔣端表示，中方呼籲人權理事會、人權高專辦和移民權利問題特別報告員，持續關注全球各地移民拘留中心侵犯人權現象，督促有關國家立即停止在移民拘留中心侵犯人權的行為，關閉所有離岸拘留中心，立即停止「骨肉分離」做法，切實尊重和保護移民特別是移民兒童權利。