本土天王吳宗憲（憲哥）的女兒Sandy（吳姍儒）過去曾是英文老師，2013年開啟主持之路，3年後跟吳宗憲主持《小明星大跟班》獲得金鐘獎「綜藝節目主持人獎」肯定。最近她在IG自曝小時候家教嚴，幾乎沒看過漫畫跟卡通，尤其是現在更名為《哆啦A夢》，當時稱作《小叮噹》的動畫更是被禁止，主因是「大雄會說謊，技安（胖虎）會欺負人」。

Sandy早年在美國留學，最後在華盛頓大學巴薩爾校區獲得綜合藝術學士學位畢業，近年她在主持界大放異彩，除了跟爸爸憲哥一同獲得金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，2019年她又跟黃子佼目以《一呼百應》得到金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」。

Sandy透露家教嚴，小時候不准看《小叮噹》。（圖／翻攝自sandywis IG）

昨Sandy發文回憶自己並不是從小就懂得「美」的人，小時候討厭蕾絲、公主風等，對於流行總是慢人好幾拍，「家裡管很嚴我幾乎沒看過什麼卡通，不能看小叮噹（哆啦A夢），因為大雄會說謊，技安（胖虎）會欺負人，只能看柯南因為他有分析、正義⋯之類的優點。」自己都是趁家人午休偷偷轉港片來看，最後自己被殭屍嚇個半死。

Sandy更說：「我媽也不讓我看漫畫，所以我這輩子一本漫畫都沒看過，只有到美國留學才偷偷看了死亡筆記本，大概也是花了兩三天才知道一格一格要如何跳著看，也才發現原來我太過於重視文字敘述，為了儘速享受文字，反而會覺得被圖畫擋住」，總之自己就是保守派的呆頭鵝，但走進這行感謝有身邊的工作人員幫忙，才讓她開始能欣賞美，成為「有厚度的女子」。

對此，網友回應：「我不看漫畫也是因為不知道要跳哪一格」、「嚴家出佳女」、「現在在家的時間就是拿來浪費！去補以前沒做過的事、追以前沒看過的劇或書，有缺憾才有完美」、「小叮噹好看，沒看過好驚訝」。