高雄市一名吳姓女子，多年前把目前市價約30萬元10件金飾，交給母親保管，母親再把這些金飾寄放到大兒子的銀行保險箱裡，後來母親與胞兄相繼過世，大嫂卻認為這些金飾是自己的，不願歸還吳女，最後姑嫂為了金飾的所有權鬧上法院，結果吳女靠一張老照片，證明這些金飾是她當年的結婚嫁妝，成功拿回屬於自己的東西。

據了解，吳女當年出嫁時，母親給了她10樣金飾當嫁妝，婚後被丈夫拿去典當，母親幫她全部贖回來後，擔心又被女婿拿去典當，便向吳女說要幫忙保管，於是放在大兒子的銀行保險箱裡，但又沒跟吳女說，直到母親與哥哥去世，吳女才輾轉得知母親代為保管的那些金飾，是放在哥哥的保險箱裡。

吳女後來看到姪女拍下的保險箱內物品，一眼就認出裡面的金飾，就是母親生前幫保管的嫁妝，向大嫂討回卻被否認，姑嫂2人便對簿公堂，爭取金飾所有權。

雖然吳女的二哥跟弟弟都證實都金飾是吳女所有，但大嫂卻堅稱是婆婆送給孫子的禮物，而且吳女結婚時，有向她借金飾珠寶給吳女配戴，否認婆婆有寄放金飾在丈夫的保險箱裡。

法院審理時，法官勘驗吳女的拿出結婚照，發現照片中的金飾與保險箱裡的金飾相同，認定為吳女所有，判定應歸還吳女。大嫂不服上訴，高雄高分院日前維持原審，予以駁回全案確定。