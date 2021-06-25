39歲黃姓越南移工日前在租屋處被4名男子毆打、強擄，並透過臉書向黃男遠在越南的妻子要錢，先要了約210萬台幣的越南幣15億還不放人，又要了約70萬台幣的5億越南幣。台越警方合作，順利逮捕天道盟太陽會的林男及其他移工。
檢、警調查，黃姓移工疑似賭債糾紛，日前遭林姓男子及其它移工闖入其租屋處毆打，並綁走。還透過臉書向在越南的妻子要求贖金，妻子先匯了3次共15億越南幣，但歹徒仍不放人，要求再匯款5億越幣。
台灣警方獲報展開調查，發現林男和越南移工合作，透過擄走家境較好的移工，再要求越南家屬把贖金匯到越南共犯帳戶，藉此規避台灣警方查緝。因此警方和越南警方合作，查緝金流。警方也出動逮人，順利逮捕太陽會林姓男子及劉、阮、胡、張、郯姓失聯移工。
警方指出，天道盟太陽會成員利用越南因應新冠肺炎疫情，對境外班機採取嚴格邊境控管，導致大量非法移工滯台狀況。因此和移工組成犯罪組織，多半以高利貸為由，逼迫越南同鄉簽下欠條，再以暴力擄人，要求同鄉在越家屬匯款到越南共犯的帳戶。
警察局局長陳國進偕同義勇刑警大隊長吳裕松、桃園警友辦事處主任簡寶鋐等，特地到桃園分局頒發獎勵金慰勞辛苦的專案人員。
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