三級持續警戒，出門買菜擔心群聚？高市府農業局為讓民眾防疫期間在家仍可吃到產地蔬果鮮味，與高雄地區及鳳山區農會合作，由營養師選搭兼具營養、美味最新鮮蔬果，推出599元12樣與699元15樣二款「揀好蔬果箱」，結合計程車業者20公里免運費，每周三、六配送，所有蔬果當天凌晨集貨後，中午前直接配送到府，只要動動手指，就能在家輕鬆享有產地直送最新鮮蔬果宅送服務，讓營養、健康一次到位。

高雄市政府農業局與高雄地區及鳳山區農會合作，推出599元12樣與699元15樣二款「揀好蔬果箱」，結合計程車業者20公里免運費送到家。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

被避免群聚染疫，高雄市政府農業局與高雄地區及鳳山區農會合作，推出599元12樣與699元15樣二款「揀好蔬果箱」，20公里免運費送到家。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府農業局與高雄地區及鳳山區農會合作，推出599元12樣與699元15樣二款「揀好蔬果箱」，結合計程車業者20公里免運費送到家。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

被避免群聚染疫，高雄市政府農業局與高雄地區及鳳山區農會合作，推出599元12樣與699元15樣二款「揀好蔬果箱」，20公里免運費送到家。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

防疫期間，民眾減少外食，改成自家料理，除為避免民眾至市場採購增加群聚感染風險外，也考慮民眾餐食營養，特與高雄地區及鳳山區農會合作，在「高雄好家載」平台推出含有葉菜、瓜果、辛香料及水果等物超所值「揀好蔬果箱」，並結合台灣大車隊、中華大車隊、瑞龍夏威夷車隊、line Taxi以及興旺等5大車隊合計超過2000台的計程車業者，20公里免運費宅配到府服務，用最快速度將當日產地的最新鮮蔬果直送到民眾家中。

局長張清榮表示，以高雄地區農會為例，於每週一晚間9點結單，週二晚上由產地將最新鮮蔬果直送批發市場，週三凌晨4-5點進行包裝並出貨，當日中午前就可將最新鮮「揀好蔬果箱」送到消費者手中。此外，更由營養師選搭兼顧營養與美味的上等蔬果，價格上也會讓你揪甘心！他強調，最新鮮、最超值、免運費就是「揀好蔬果箱」的三大優點外，一次幫你和你的家人所需要的營養「揀好好、攢便便」更是一大特色！讓民眾不用為了購買蔬果再煩惱！

張清榮補充說道，「高雄好家載」是市府於防疫期間力推的，最核心想法就是傳遞「謝謝」與「互助」概念，有困難互相幫助，跟幫助我們的人說聲謝謝。使用方式很簡單，是結合大家最常用的LINE通訊軟體，民眾只要打開後點選右下角的「錢包」，點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區。進入後，搜尋「高雄地區農會」或「鳳山區農會」，就可買到超優質的「揀好蔬果箱」。

高雄市果菜市場批發商王正賢對於高雄市政府農業局結合「高雄好家載」並與計程車車隊合作，以互助經濟推出「揀好蔬果箱」的政策表示肯定，王正賢指出，這波疫情對農業影響甚鉅，市政府和農業局推出這一項政策，對業者有蠻大的幫助。

彌陀青農孫佳輝也表示，每天早上遠赴三民區果菜市場，販賣所收成的蔬菜，但疫情期間為避免群聚，市場的人潮也隨之減少，對高雄市政府政府農業局的行銷，表達感謝之意，更期盼一起加油，早日度過難關。