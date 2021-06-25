臉書網友留言。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書）

行政院會24日通過「紓困4.0精進方案」，其中夏季電費減免部分，國發會主委龔明鑫稱僅適用6月單月，因7月本來就放暑假。對此，國民黨立委鄭正鈐表示，雖自己對經濟部的提案獲得回應，但夏季電價長達4個月，這次僅有6月暫緩實施，尚有許多努力空間，他會持續緊盯與爭取。網友則難過表示：「6月都已經過了她（指總統蔡英文）才暫緩實施，我整個6月居家工作都不太敢開冷氣。」

鄭正鈐24日在臉書發文表示，關於紓困4.0方案的內容，許多人非常關心夏季的電價，他提出要求經濟部暫不實施夏季民生住宅電價及商業電價减免，24日獲行政院拍板，通過暫緩6月份的夏季電價計算，並提供受衝擊的服務業、農業電價減免。

鄭正鈐強調，由於夏季電價實施長達4個月，此次行政院卻只有6月單月暫緩實施，尚有7、8、9三個月；疫情是否趨緩還在觀察中、防疫等級是否可以降下來也還是個未知數，他會繼續關注，持續提出要求政府減免實施夏季電價，與大家一同挺過疫情難關。

此文一出，網友回應熱烈，紛紛留言：「6月都已經過了她（指蔡英文）才暫緩實施，我整個6月居家工作都不太敢開冷氣」、「停業二個月，門都沒開哪來的電費啊？幫我們問問房東房租是不是可以免收」、「這不是優惠，不過是原本的電價」、「油價也默默的漲上來了，好一個體恤人民的政府」、「油價會引響物價，工商作業和運輸成本」。