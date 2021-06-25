看準今年下半年5G將快速發展，小米台灣自年初憑藉Redmi Note 9T 5G將5G手機帶入七千元以下的價位帶，即日起再推出同容量5G手機市場的破壞之王「Redmi Note 10 5G」，搭載聯發科(2454)天璣700處理器，強勢帶領5G市場普及化，讓消費者無痛升5G，同時，在4G及5G的轉換期間，Redmi推出6400萬像素影像挑戰者「Redmi Note 10S」，以滿足用戶日常娛樂需求的功能，為4G合約仍未到期的用戶提供更好的中階手機選擇，透過完整Redmi Note 10系列產品佈局，滿足各種使用者的不同需求。

Redmi Note 10 5G搭載聯發科天璣700處理器，支援5G雙卡雙待並支援目前台灣市場現行5G全頻段；採用6.5吋FHD+AdaptiveSync螢幕，支援90Hz螢幕更新率，同時配備5000mAh大容量電池。

Redmi Note 10S配備6400萬像素AI四鏡頭相機，搭載6.43吋AMOLED螢幕，且在聯發科Helio G95處理器的支援下，全方面提升性能，為用戶帶來更急速的遊戲體驗。

Redmi Note 10 5G提供極光綠、夜暮藍、彩光銀、石墨灰四種顏色，6GB+128GB售價為6999元；Redmi Note 10S提供瑪瑙灰、卵石白、海洋藍三種顏色，6GB+128GB售價為6999元，兩款新機即日起線上、實體均開賣。

小米第一季在全球的智慧型手機出貨量成長69.1%至4940萬支，根據Canalys調查顯示，第一季小米出貨市占為14.1%，全球居於第三，第一季小米智慧手機平均銷售單價為人民幣1042.1元，較2020年同期增加人民幣4.1元，不僅如此，小米在歐洲、印度等海外市場友都有優異的銷售成績。