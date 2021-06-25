美國總統拜登宣布與參議院一個兩黨團體就更新國家基礎設施達成一項規模1.2兆美元的協議，然而就在數小時之後，參議院共和黨領袖猛烈抨擊民主黨準備把這個協議與「人文基礎建設」（human infrastructure）措施綁在一起的意圖，使該兩黨基建計畫最終能否順利過關的前景生變。

拜登和民主黨國會領袖-眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi ）和參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）-長期以來一直暗示，他們有意把這個兩黨協議與家庭醫療保健和兒童照護支出等「人文基礎建設」綁在一起。

參議院將以所謂的預算「調解程序」（reconciliation），在不需要共和黨支持下，以簡單多數強行通過該第二項措施。

拜登在白宮記者會上表示，我預計在今年夏天的接下來這幾個月，在本財政年度結束之前，我們將已完成這個兩黨基建法案，以及該預算決議案的表決。但如果只有其中一個來到我面前，我不會簽署，它必須是一對的。

共和黨參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）對此發表嚴厲的回應，他表示：「在公開讚揚我們的同僚，並公開支持這個兩黨協議不到兩個小時後，總統卻採取這個異常的舉措，竟威脅要否決它!」。

麥康諾、佩洛西和舒默並未直接參與兩黨基建協議的談判。麥康諾尚未公開表示他是否將支持該倡議，不過他曾在國會發言中稱之為「令人鼓舞的事」。

參與該兩黨基建談判的21名參議員之一，Lindsey Graham在推特上表示，如果報導準確，也就是除非調解案也通過，否則拜登總統將拒絕簽署兩黨基建協議，那對我而言將是導致破局的致命傷。

眾院議長佩洛西則表示，只有在參議院也批准附加的調解法案，眾議院才會對該兩黨法案進行表決。這表示，這兩項巨額法案的攻防可能持續到9月或甚至9月之後。

拜登和參院兩黨團體達成的1.2兆美元基建協議，包括一筆5790億美元的新支出，將用於對國家電網、寬頻連網服務，以及對客運和貨運鐵道的重大投資。

根據白宮聲明，這個為期8年的提案包含為道路、橋樑等重大項目撥款1090億美元、為電力基礎設施撥款730億美元、斥資660億美元用於客運和貨運鐵道、650億美元用於寬頻連網、490億美元用於公共運輸，以及250億美元用於機場改善。

而這些重大投資案將透過十多種機制作為資金來源，包括國稅局加強執法估將帶來約1000億美元稅收、未動用到的新冠紓困資金、美國各州退回的失業保險基金，以及來自戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve）的原油銷售等。但共和黨人反對拜登總統將公司稅率從21%調升至28%的提議。