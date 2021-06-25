打完疫苗仍有可能確診，林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰發文分享，接種過2劑疫苗後染疫者、只打完1劑疫苗就染疫以及沒打疫苗確診者，其感染新冠肺炎後出現的症狀不太一樣。其中如果打過疫苗後，莫名開始打噴嚏的人，很有可能是確診，應要進行新冠肺炎檢測確認。

吳昌騰昨在臉書發文分享，新冠病毒不斷變異，感染後的相關症狀也不斷改變。接種過2劑疫苗後感染新冠肺炎者，常出現的五大症狀有頭痛、流鼻涕、打噴嚏、咽喉痛和其他。而持續性咳嗽排在第8名、嗅味覺喪失和發燒則分別排在第11、12名。

吳昌騰指出，值得大家注意的是，與沒打疫苗的人相比，接種過疫苗後確診的人，更有可能將「打噴嚏」作為症狀報告。因此如果打過疫苗後，開始打噴涕而沒有任何因素相關者，應要進行新冠肺炎檢測，特別是和染疫高風險族群生活或工作的人。

吳昌騰也說，如果只打一劑疫苗後染疫，可能出現的症狀是頭痛、流鼻涕、咽喉痛、打噴嚏以及持續咳嗽；若不曾接種過疫苗，確診之後的症狀則是頭痛、咽喉痛、流鼻涕、發燒和持續性咳嗽，而嗅、味覺喪失則排在第9名，這意味著之前紀錄的症狀，正隨著病毒變異而改變著。