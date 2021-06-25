最近台灣的新冠疫情相當嚴峻，確診人數不斷升高，死亡數也慢慢增加。值得注意的是，國內的死亡率已經超過全球平均。除了年齡因素，慢性病也與染疫症狀惡化或增加染疫死亡率風險相關。

一名37歲的邱先生平時工作忙碌加上偏愛吃油炸食物，每日工作的休息用餐時段最常選擇速食解決，他認為速食取餐快速方便且美味，常常一週內可連續四、五天都選擇吃速食。某個週末，突然心血來潮翻出一件許久未穿的褲子，才一穿上赫然發現褲頭鈕扣已完全無法扣上，才發現腰圍已胖了好幾圈，趕緊站上體重計更是驚嚇，已與他記憶中的體重數字多了將近10多公斤。

●慢性疾病身體無明顯不適 經常被忽略

體重飆升著實讓邱先生嚇了一跳，回想自己也已超過五年未安排健康檢查，日前他選擇到醫院安排健康檢查。當天檢查結果出爐，光是抽血檢驗項目區塊就已呈現滿江紅的狀態，更意外發現自己已有高血壓，卻渾然沒感覺。

高血壓是國內民眾常見的慢性疾病之一（收縮壓高於140mmHg，舒張壓高於90mmHg，就屬高血壓），平時症狀並不明顯，有些人即使血壓異常升高，身體也不會有明顯不適感，因此常常被忽略。

北投健康管理醫院營養師潘富子表示，以邱先生一例來說，飲食習慣不良及肥胖就是高血壓的好發族群。依據2007年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究結果指出，與一般民眾相較，肥胖者（BMI 27.0～29.9）未來發生高血壓的危險性為2.5倍。

●嚴重肥胖者 發生高血壓的危險性提高

而嚴重肥胖者（BMI≧30）發生高血壓的危險性更高，將近4倍。也呼籲民眾預防高血壓從根本做起，日常飲食上應少吃各種油炸的食品、多選擇涼拌、燙、清蒸、燉、烤等烹飪方式來減少油脂攝取，多用好油(橄欖油、苦茶油、酪梨油等)烹調食材取代動物性油脂的使用、減少重口味(含鈉量高)的料理、多吃蔬菜及適量水果等，可有效降低高血壓風險，且控制體重也對降低血壓有顯著效果。

潘富子提醒，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，維持日常健康飲食型態，並定期掌控身體健康狀態相當重要。千萬讓日常的小惡習釀成日後威脅生命的危險因素，更別讓自己暴露在這波全球新冠疫情中，而成為染疫後發展成重症風險提高。