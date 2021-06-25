1名外送員日前送完餐後，1名顧客說要送他東西補身體，沒想到該外送員回家後發現，該「貼心禮物」竟是寫著「養生湯罐」的貓罐頭，讓他傻眼地說「大姊啊，不是寫養生就真的養生好嗎」，笑說自己真的變成「傻眼貓咪」了；不少網友則解釋應該是對方拿錯了，也有人笑說加點鹽巴調味，還是可以吃的。

1名外送員在臉書社團「外送師ㄟ543」發文表示，他日前外送至1名顧客家，結束時對方好心說體恤他疫情期間還辛苦外送，對方表示要送點東西讓他補補身體，於是就塞了1個袋給他，他回家後發現裡面是2個罐頭寫著大大字樣「養生湯罐」，他才發現該罐頭是專門餵食貓的，讓他相當傻眼。

1名外送員日前送完餐後，1名顧客說要送他東西補身體，沒想到該外送員回家後發現，該「貼心禮物」竟是寫著「養生湯罐」的貓罐頭。（翻攝自臉書社團「外送師ㄟ543」）

1名外送員日前送完餐後，1名顧客說要送他東西補身體，沒想到該外送員回家後發現，該「貼心禮物」竟是寫著「養生湯罐」的貓罐頭。（翻攝自臉書社團「外送師ㄟ543」）

該外送員表示，「大姊啊，不是寫『養生』就真的養生好嗎，你是要補我還是補貓，但我也沒養貓啊」，最後還自嘲地說「我只有傻眼貓咪」；許多網友則留言說「貓罐頭人類也可以吃啦，只是會覺得味道太淡，可以加點鹽調味一下」、「笑死，應該是拿錯成他家貓皇的罐頭給你了」、「沒事，泡麵加一罐也很棒」。

其實疫情期間因減少外出、外送量大增，不少民眾都會體恤外送員辛勞給予些許貼心禮物，像是有店家會提供餐點、飲料任外送員免費自取，也有人會附上手寫感謝卡片或送上防疫物品等，臉書社團上分享不少溫暖的案例；不過此例中外送員竟拿到貓食，也讓網友們哭笑不得，笑說「希望只是疏忽送錯了。」