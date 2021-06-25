奇美醫學中心攜手工研院建置「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

奇美醫學中心醫療副院長田宇峯(前排中)、醫學研究部部長李健逢(前排左)及臨床病理部部長陳自如(前排右)與臨床病理部同仁。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

奇美醫學中心臨床病理部組長陳靜如示範操作高通量全自動核酸檢測。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

疫情升溫以來，奇美醫療體系統計5月15日至6月21日，執行新冠病毒核酸檢驗超過2萬3000人次，承擔大台南地區主要新冠病毒PCR服務。奇美醫學中心更攜手工研院建置「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」，經過組裝、儀器連線和水電配置並通過使用申請，6月15日正式啟用，將大幅提升大台南地區檢驗量能。

奇美醫學中心院長邱仲慶在疫情爆發前，即指示超前部署引進第2套「高通量全自動核酸自動化檢驗」設備，以便因應未來可能發生的社區或廠區群聚感染事件，並攜手工研院於奇美醫學中心建置「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」。該實驗室以「3個連通貨櫃、兩套獨立人員及檢體動線、一站式病毒檢測平台」為概念，在戶外場地快速打造安全性與效能兼具的「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」。

邱仲慶表示，新冠病毒為高傳染性及高度風險，檢驗過程中，醫檢師需全程穿著防護衣，即時且正確檢驗出新冠肺炎病毒，釐清陰性及陽性個案，完成防疫檢驗重責，醫檢師辛勞有目共睹，引進「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」，提供醫檢師安全的執行檢驗環境。而且，因「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」能獨立執行完整一站式病毒檢測，提供醫檢人員分艙分流執行作業，更進一步保全珍貴醫檢人力資源。

奇美醫學中心臨床病理部部長陳自如表示，奇美醫學中心臨床病理部也於奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院3院區，靈活運用各類不同檢驗設備，整合自動化儀器具高通量優勢、小型定點照護檢驗儀器能快速核發報告特點，策略性運用資源，快速因應疫情壓力下不同的臨床需求。

工研院院長劉文雄表示，經濟部在2020年疫情爆發之際，就全力以「技術處科專緊急防疫研發專案」，支持工研院開發正壓採檢亭與相關防疫科技，以科技護衛台灣防疫最前線。

劉文雄指出，奇美醫院為南台灣重要的醫學中心，共有永康、柳營、佳里院區，是目前雲嘉南地區床數最多的醫療體系，工研院過去就與產學研合作密切，在臺南六甲院區也有據點，希望雙方攜手讓科技化檢疫設備，提供採檢到檢測一條龍的服務同時保護醫護人員，大幅避免病毒散布至院區風險，盼異業協力，科技抗疫。

陳自如說，由於新冠肺炎疫情仍嚴峻，奇美醫學中心依照中央流行疫情指揮中心指引，提供各場域所需篩檢、檢驗服務，如企業篩檢、矯正機關檢驗等，由專業團隊到場採檢並協助陽性個案後續醫療照護。