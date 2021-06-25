疫情升溫以來，奇美醫療體系統計5月15日至6月21日，執行新冠病毒核酸檢驗超過2萬3000人次，承擔大台南地區主要新冠病毒PCR服務。奇美醫學中心更攜手工研院建置「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」，經過組裝、儀器連線和水電配置並通過使用申請，6月15日正式啟用，將大幅提升大台南地區檢驗量能。
奇美醫學中心院長邱仲慶在疫情爆發前，即指示超前部署引進第2套「高通量全自動核酸自動化檢驗」設備，以便因應未來可能發生的社區或廠區群聚感染事件，並攜手工研院於奇美醫學中心建置「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」。該實驗室以「3個連通貨櫃、兩套獨立人員及檢體動線、一站式病毒檢測平台」為概念，在戶外場地快速打造安全性與效能兼具的「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」。
邱仲慶表示，新冠病毒為高傳染性及高度風險，檢驗過程中，醫檢師需全程穿著防護衣，即時且正確檢驗出新冠肺炎病毒，釐清陰性及陽性個案，完成防疫檢驗重責，醫檢師辛勞有目共睹，引進「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」，提供醫檢師安全的執行檢驗環境。而且，因「貨櫃組合式微負壓高通量全自動核酸檢測實驗室」能獨立執行完整一站式病毒檢測，提供醫檢人員分艙分流執行作業，更進一步保全珍貴醫檢人力資源。
奇美醫學中心臨床病理部部長陳自如表示，奇美醫學中心臨床病理部也於奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院3院區，靈活運用各類不同檢驗設備，整合自動化儀器具高通量優勢、小型定點照護檢驗儀器能快速核發報告特點，策略性運用資源，快速因應疫情壓力下不同的臨床需求。
工研院院長劉文雄表示，經濟部在2020年疫情爆發之際，就全力以「技術處科專緊急防疫研發專案」，支持工研院開發正壓採檢亭與相關防疫科技，以科技護衛台灣防疫最前線。
劉文雄指出，奇美醫院為南台灣重要的醫學中心，共有永康、柳營、佳里院區，是目前雲嘉南地區床數最多的醫療體系，工研院過去就與產學研合作密切，在臺南六甲院區也有據點，希望雙方攜手讓科技化檢疫設備，提供採檢到檢測一條龍的服務同時保護醫護人員，大幅避免病毒散布至院區風險，盼異業協力，科技抗疫。
陳自如說，由於新冠肺炎疫情仍嚴峻，奇美醫學中心依照中央流行疫情指揮中心指引，提供各場域所需篩檢、檢驗服務，如企業篩檢、矯正機關檢驗等，由專業團隊到場採檢並協助陽性個案後續醫療照護。
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