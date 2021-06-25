日經新聞（Nikkei）25日報導，日本Panasonic已於上個財年賣出美國電動車大廠特斯拉（Tesla）所有持股。獲利滿滿的Panasonic，也正在全球市場上找尋下一個投資金雞母。

2010年，Panasonic花了大約3000萬美元，以每股21.15美元價格，買進140萬股特斯拉股票。根據特斯拉24日最新收盤價，距11年前Panasonic買入價位相比，已經飆升逾30倍達679.82美元。

日經新聞指出，截至3月底，也就是日本2020財年止，Panasonic已賣出所有手中Tesla股份。根據Panasonic當期合併現金流量表，售出與贖回投資受益項目的金額達4299億日圓，約38.8億美元。2019財年時，這個項目金額為3800億日圓。

身為特斯拉電池供應商的Panasonic雖全部脫手這家電動車大廠的股票，據悉Panasonic宣稱，不影響彼此合作關係，Panasonic還是會繼續供應特斯拉車用電池。但Panasonic發言系統卻表示，無法立即對以上報導發表任何評論。

日前，為讓公司日後發展多樣化，Panasonic也曾宣布以71億美元買下美國供應鏈管理軟體業者Blue Yonder，但整件購併案尚未完成。