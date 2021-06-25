實價登錄新制將在7月上路，其中包含預售屋登錄、紅單及地方政府未來查核細節等規定，「591實價登錄」特別針對此次修法內容進行民調，發現有近三成民眾對於未來地方政府將有實質查核權，能嚴查不實登錄，賦予高度期待，但這也凸顯了儘管實價登錄已上路近10年，民眾還是質疑實價登錄的正確性，盼望政府能夠出手改善。

實價登錄2.0上路倒數中，「591實價登錄」針對站台用戶進行調查，蒐集到超過五百份有效樣本，其中關實價登錄新制，民眾最在意的就是政府的實質查核權，28%的民眾對於修法過後地方政府可對疑似不實登錄可直接向稅捐等機關或金融機構查閱有關文件等內容，賦予高度期待，可見儘管實價登錄已經上路近10年時間，還是無法有效的防堵像登錄時灌裝潢、車位價格，建商簽AB約墊高總價登錄價等行為，盼望未來有依據法源後，地方政府能夠風聲鶴唳的查核，不再只是「虛價登錄」。

再來有27%的民眾期待完整揭露門牌的新制，過去修法前曾有人討論該舉恐有隱私的問題引發討論，畢務潔表示，門牌揭露對於民眾可以有效的了解各社區的成交狀況，甚至可以將成交樓層戶別對比建商、仲介資料比對出細部格局等資料像是座向、棟距等差異，反倒能更加瞭解到真正該筆紀錄高低價的原因，讓實登更具有參考價值。

因應民眾對於完整門牌揭露，包括完整詳細的地號及門牌資訊的需求，「591實價登錄」，比對全台已取得使照，整理出全台4萬個社區資料，比政府早一步規劃，民眾只要輸入完整的地址或是社區名字，就能查詢到該社區的資料，甚至有細部各房型平均單價，可供參考。

預售屋交易市場逐步透明化固然重要，但7月上路後待登錄量體不小，相信資料需要一段「校正回歸」的時間，因此民眾民眾初期未來要以預售實價登錄參考區域行情，可能還要等一段時間，不過倒是可以對銷售成數有基礎了解，哪些戶型是真的熱銷，不會輕易相信建商的片面之詞。