1.華邦電(2344)：昨獲三大法人聯手買超13903張，加上資金回流電子族群，今早股價續漲逾3.5%。

2.台積電(2330)：昨外資、自營商續買超，昨夜ADR漲1.03%，今早股價漲至598元，再戰月線。

3.運錩(2069)：外資本周偏多操作，今日多頭大爆發，放量急拉漲停。

4.彰源(2030)：4~5月每股賺0.65元，優於首季，昨外資再轉買超5965張，激勵今早股價跳空漲停鎖死。

5.佳大(2033)：資金重回鋼鐵懷抱，昨外資轉買超，今早放量急攻漲停。

6.怡利電(2497)：車市復甦，車電概念股夯，不理昨外資轉賣超674張，今早股價仍漲近4%。

7.富邦媒(8454)：網購熱，股價續漲逾5%，最高來到1890元。

8.雍智科技(6683)：聯發科擴大釋單助營運樂觀，外資喊上475元，早盤上漲近2.5%。

9.飛宏(2457)：車用題材開大絕，自營商連3日買超，股價衝上39.8元漲停。

10.希華(2484)：石英產業迎最大榮景，不畏外資再轉賣超，晨盤爆大量強漲逾7%，飆上波段新高價。

11.立積(4968)：WiFi 6訂單滿到年底，早盤走揚漲逾3.5%。

12.立德(3058)：外資連2日買超，多方積極，股價闖入16.5元漲停鎖住。

13.玉晶光(3406)：iPhone 13升級，業績打蘋果光，近日獲三大法人偏多操作，早盤彈漲5%，登今年高。

14.安普新(6743)：全年業績樂觀，獲多頭強力點火，早盤放量攻頂，一舉站上140元、季線與半年線。

15.智邦(2345)：遠距帶動伺服器需求熱，被視為電子股第三季亮點，獲投信連5買，早盤衝高4%，改寫天價328.5元。

16.全新(2455)：近5日投信天天買，早盤多頭發動快攻，股價放量衝高7%，追平前高140元。

17.時碩工業(4566)：應用訂單續增，年營收拚增兩位數，早盤漲逾4.5%，重登季線。

18.安泰銀(2849)：欲併國票金，早盤漲逾4%，躍上季線、半年線。

19.大田(8924)：產能滿到年底，早盤帶量上攻、漲逾6.5%。

20.公準(3178)：全球再建29座晶圓廠，供應鏈接大單，早盤觸及漲停。

21.豐泰(9910)：Nike財報優於預期，供應鏈沾光，早盤大漲8.9%。(編輯整理：李慧蘭)