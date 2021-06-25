本土疫情持續延燒，截至24日已有超過600人死亡。國民黨立委李貴敏表示，迄今確診死亡率高達4.2%，是世界平均數2.17%的2倍、新加坡的84倍、越南的8.4倍，令人難以置信；現在最重要的關鍵，就是疫苗相關資訊的公開透明，包括施打順序、採購作業、AZ與國產疫苗的風險評估等，然民進黨的全面封殺，對於弱勢的人民而言實在是「非常可悲！」

李貴敏24日在臉書發文痛批，疫情延燒，民進黨政府別說提前部署，到現在都還在拖延怠惰、推諉塞責，導致台灣醫療水準雖號稱世界前段班，但迄今確診死亡率高達4.2%，是世界平均數2.17%的2倍、新加坡的84倍、越南的8.4倍，真難以置信。

李貴敏指出，尤其民進黨政府疫苗政策徹底破產，民眾就是打不到疫苗，初估到集體免疫起碼還有2000萬劑以上疫苗缺口，老百姓如同熱鍋上螞蟻求助無門。政府卻對民間自力救濟、希望協助進口疫苗的行動屢多杯葛，持續找藉口拖延，難怪民怨沸騰。

不僅如此，李貴敏進一步指出，民進黨政府連人民最卑微的要求——「資訊公開透明」都做不到，包括3+11防疫破口、緊急使用授權審核標準、優先施打順序訂定、疫苗採購作業及執行現狀、AZ或國產疫苗施打之風險評估等；民進黨全面封殺國民黨提案，繼續為黑箱護航，資訊全掌握在掌權的行政單位手裡，面對執政黨此番作為，「弱勢的人民真的非常可悲！」