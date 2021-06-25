【旅奇傳媒/編輯部整理】防疫之餘也要紓壓身心。因應疫情，全台各大展館及景區紛紛閉館及暫停開放，同時也可見許多藝文展館陸續推出線上導覽的服務，讓民眾在防疫期間也能藉由欣賞藝術陶冶一下身心。

台南市美術館於閉館後也推出線上美術館，讓藝術展品不寂寞。觀旅局此次特別攜手在防疫期間持續不間斷推動藝文美學的南美館推線上觀光，製作全新一集線上美術館影片，並邀請台灣第一名模林志玲獻聲，親自為影片擔任旁白配音，希望透過其獨特的嗓音療癒宅在家防疫的大家。

觀旅局此次與南美館合作並邀請林志玲擔任線上美術館影片主講人時，身為台南女兒的志玲姊姊不僅隨即答應，並表示不收取工作費用，請觀旅局將預算轉作公益防疫之用，甚至連租借錄音室支出也自行掏腰包解決，一心為家鄉付出的心意令人感動，也再次讓我們看見志玲姊姊與其外貌一樣美麗善良的內心。

在「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」的預告，林志玲更親自現身影片中為防疫加油打氣，提醒大眾非必要勿外出，保護自己與他人健康。她更提到自己很想念臺南，希望疫情之後可以回台南吃美食、逛古蹟，到台南市美術館看展覽，呼籲大家與她一起，謹慎防疫，溫暖待人，團結抗疫，一起加油！

▲林志玲為南美館線上美術館擔任配音。 圖：台南政府觀光局╱提供

台南市美術館林育淳館長表示，這支由林志玲擔任配音的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」 影片，內容除簡述南美館一館及二館的舊址沿革，也介紹如《熱帶植物》(顏水龍)等多件公共藝術品，其中更包含林志玲婚宴地點的《絢爛南國 虹彩夢幻》(蘇世雄)。而現正開展中卻因疫情而無法讓民眾進入觀賞的「美的探索—陳輝東創作展」、「凝視的刻線—2021陳正雄個展」、「手心的對話—潘元石雕版印刷教學特展」等三位臺南在地藝術家的展覽，以及二館的常設展「南薰藝韻－陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉專室」，林志玲則用甜美的聲音帶大家欣賞這七位藝術家幾件與台南息息相關的重要作品，以及畫中的台南景點，讓觀眾透過影片了解台南歷史與民生，也藉此向藝術家致敬，並邀請大家疫情過後一同來走訪台南吃美食。

這支由臺南市美術館與觀旅局聯合製作的「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片預計於6/24、7/01及7/05下午7點分為三集釋出，想念志玲姊姊美聲的朋友們可以上網觀賞並期待後續影片上線。另外，南美館也將在i聽聽製作一集由林志玲擔任客座主持的「用耳朵看展-跟著志玲姊姊走進南美館」，讓姊姊甜美的嗓音溫暖陪伴廣大聽眾。觀旅局也不忘溫情提醒大家臺南美景一直都在，一起做好防疫工作，並可多利用臺南逾200家安心餐廳推出的外帶外送服務，持續支持您的愛店，等待疫情過後大家親自造訪臺南吃美食、看美景。

跟著志玲姊姊走進南美館：

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