歐洲國家盃足球賽剛公佈16強名單，比賽將在6月27日開打，不過在場外球星交易消息也從沒有停過，其中挪威前鋒哈蘭德(​Erling Haaland)就多次被擺上交易談判桌，目前在多特蒙德的他有可能在今夏轉到其他球隊，而皇家馬德里據傳已與他達成協議。

Erling Haaland would prefer to join Real Madrid or the Premier League when he eventually leaves Dortmund. He doesn't want to join Bayern. (Source: BILD) pic.twitter.com/kgE120v5kz — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 23 2021

據義大利媒體《共和報》知名記者消息稱，哈蘭德已經為加盟皇馬點亮了綠燈，皇馬目前與多特蒙德正為了哈蘭德的轉隊金進行談判。據報導哈蘭德已經與皇馬談妥了個人條款部份，對加盟皇馬持開放態度。

另外據報導稱，多特蒙德已拒絕皇馬開出的1.1億歐元報價，他們希望能增加到1.5億歐元，外界認為兩家俱樂部可能會在約1.3億歐元價格達成一致。而且皇馬主席弗洛倫蒂諾(Florentino Rodríguez)非常想再簽下一位頂級巨星，希望為皇馬球迷帶回看球的激情。

哈蘭德目前才20歲，是足壇未來超級新星，目前司職前鋒位置，父親以前也曾為曼城踢過球，他完全遺傳了父親的足球基因，194公分的他在場上暢行無阻，2020年代表多特蒙德出戰43場比賽，踢進了41球，進攻效率非常驚人，他在上季8場歐冠聯賽中總共踢進10球，還有2次助攻。

目前皇馬擁有法國球星本澤馬(Karim Benzema)、克羅埃西亞隊長「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)、阿札(Eden Hazard)等球星，若能加入哈蘭德可說是如虎添翼，不過在薪水上可能還會有調整，另外皇馬其實也鎖定許多球星，但若已與哈蘭德步入最後階段，相信他們要把握這次機會了！