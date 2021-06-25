陸媒《環球時報》25日報導，以色列日前首次加入西方陣營連署、在聯合國人權理事會第47屆會議上發表聲明，藉涉疆、涉港、涉藏等問題攻擊指責中方，引發該國新政府是否屈從華府、對華政策轉向諸多揣測。以媒分析，是回應最近中方以巴政策「政經分離」所致；中國學者研判，主因一是美國施壓；二是最近以巴衝突，中方選邊站支持巴勒斯坦，反中輿論因此抬頭。

《環時》引述以色列《耶路撒冷郵報》23日報導，簽署該聲明的決定是由新總理班奈特和外交部長拉皮德協調作出的，「這次投票顯示以色列在外交上看待北京的方式發生了轉變。」但報導同時引述外交消息人士的話稱，雖然以色列支持該聲明，但這並不是對華政策的全面改變，外交部將在對華問題上逐案處理。《環時》24日求證，以色列駐華大使館未作出回應。

《環球時報》報導，上海外國語大學中東研究所教授丁隆表示，此次以色列一反常態，可以看作其對華態度的一個轉向，這主要有兩方面的原因：一個是美國的施壓，由於以色列新政府剛上台，班奈特迫切希望與拜登政府拉近關係；二是在巴以衝突中，中國支持巴勒斯坦人民的「正義事業」令以色列國內的反華輿論有抬頭的跡象。但實際上，中方對巴以衝突的立場始終沒有轉變，所有表態都遵從國際法和兩國協議，改變的是以色列的對華態度。

《耶路撒冷郵報》報導，以色列「屈服於華盛頓的命令」，罕見加入簽署譴責中國新疆政策的行列。這是以色列首次在日內瓦簽署此類檔。消息人士表示，以色列是在美國、加拿大的「請求」而不是「強烈要求」下作出上述決定的。此前中方曾提出抗議，敦促以色列不要這樣做。

報導為以色列的舉動辯解，稱這是「效仿中國」，即「將外交政策和經濟合作分開對待」。報導稱，中國在不斷強化與以色列的經濟聯繫的同時，卻在國際上譴責以色列上月在巴以衝突中的行動。

《耶路撒冷郵報》稱，新總理班奈特曾在前總理納坦雅胡政府擔任經濟部長，是以色列進軍亞洲市場的主導設計師之一，不會破壞中以兩國的經濟聯繫。「但如果中國將經濟與外交政策區別對待，那麼以色列也可以以同樣的方式對待中國」。

俄羅斯RT新聞網24日評論指，「美國讓以色列在新疆問題上譴責中國，是一種令人震驚的虛偽」，「這是對國際人權的嘲弄，尤其是對穆斯林的嘲弄，並且是華盛頓的一個巨大戰略失誤，這將在伊斯蘭世界、甚至在西方一些國家中適得其反」，「他們只會將美國的新疆敘事視為赤裸裸的虛偽和機會主義」。