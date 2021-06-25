《料理之王》美味回歸，Lulu經歷第一季的主持後開始精研料理，近期因疫情的關係，都待在家自己煮飯，更頻頻在自己的臉書粉專上分享作菜心得，要用一道道美味料理證明自己的烹飪實力；Lulu首集也以紅色套裝現身主持，期許收視開出紅盤。廚佛瑞德Fred本季續任首席導師，並加入了上季顧問阿發師擔任另一位首席導師，中西式料理評審將更加全面。

《料理之王2》是陽光女神Janet產後首個節目通告，要以媽媽的角色以及旅遊世界的經歷來評比各式料理。而音樂才子巫啟賢更自稱擅長東南亞菜系料理與香料的使用，他也非常期待料理之王選手們做的東南亞菜色。

Janet產後身材維持得宜，羨煞眾人。本次料理主題為「春夏秋冬」，面對選手端出的冬季羊肉進補料理，Janet不斷讚賞，更對選手放閃嬌喊：「所有媽媽會找你再生一胎！」讓料理選手不禁十分害羞；而Janet吃完羊肉感到精力旺盛，眾人笑稱可以再拚第三胎！

巫啟賢對料理也非常擅長，節目中對於東南亞菜老闆娘提出了深入的講評，讓眾人稱他是「被音樂耽誤的美食家」。選手製作香氣撲鼻的羊排，巫啟賢更是受不了香味的引誘，對選手大喊「快一點」；還衝到選手的料理台「直接開吃」，把羊排啃到只剩下骨頭，還逗趣把兩根骨頭放到他的白髮旁扮演「羊咩咩」，對料理瘋狂的程度可見一斑。

《料理之王2》號召各地廚藝高手，舉凡知名大廚、餐飲業者、民間料理達人一起參與，讓全民瘋料理。本季將加入名店合作挑戰賽、學長姊合作賽等賽制，更有明星藝人、飯店主廚、米其林等級主廚加入戰局，加上每一集的飛行導師加入，精彩可期。另外，全聯福利中心連兩屆贊助《料理之王》節目，提供最新鮮的食材，全聯新推出的服務「小時達」１小時內就能把生鮮雜貨送到家，力挺選手端出美味料理，今年更加碼總獎金30萬元，鼓勵參賽選手，讓比賽更精采刺激！