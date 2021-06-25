眼見衛冕軍湖人今年季後賽首輪就遭太陽淘汰出局，身為湖人前籃球事務總裁的傳奇球星魔術強生，當然要跳出來提出建言，魔術強生認為，湖人下個球季提升關鍵將是「一眉哥」安東尼戴維斯應該改打中鋒，且必須找來一名全新控衛幫忙減輕詹姆斯負擔。

「給詹姆斯與安東尼戴維斯配置一名真正射手，然後告訴戴維斯，他必須多打中鋒位置，」魔術強生說，「你不能讓他說不想打中鋒，首先戴維斯你是湖人球員，我們的任務就是贏球。我們要求詹姆斯做太多事情了，不能讓他成為球隊控衛。」

「這代表每個湖人球員都要拚命工作，要懂得如何傳球，讓每個人都參與在球隊進攻當中，」魔術強生表示，「所以詹姆斯什麼時候可以休息，你要明白我們必須讓他在季後賽保持健康狀態，就把組織球隊進攻的工作讓給別人去做吧。」

畢竟湖人今年夏天將有9人成為自由球員，代表湖人總管佩林卡確實擁有很多工作要做，加上先前詹姆斯就曾放話，今年夏天將跟安東尼戴維斯攜手投入球隊補強工作，或許到了下季，詹皇與一眉哥身邊的輔佐者全都換了，這未嘗不是好事！