路透25日（周五）引述日經新聞報告指出，日廠Panasonic在上財年已出售所有特斯拉持股，藉此賺進數十億美元資金，作為新投資案資金。

Panasonic在2010年以每股21.15美元買進特斯拉140萬股，當時投入約24億日圓（2165萬美元）。如今，特斯拉股價已暴漲至679.82美元。

日經新聞提到，Panasonic在今年3月止的上財年的現金流量表中，「出售與贖回投資的收益」達4299億日圓，預料出清特斯拉持股的所得占大部分。此前一年該項數據僅491.3億日圓。