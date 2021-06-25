實價登錄新制將在7月上路，根據591調查，民眾對於實價登錄的期待中，以「地方政府有實質查核權」占了28%最高，其次為「完整揭露至門牌」占27%，顯示實價登錄雖然已上路近十年，民眾還是質疑實價登錄的正確性，盼望政府能夠出手改善。

此外，民眾對實價登錄新制的期待，還有「預售屋契約須交付政府機關備份，若業者後續加註違法內容，可供做比對」、「預售屋簽約30天內登錄」、「禁止紅單轉賣」等，均各占一成以上。

調查顯示，對於實價登錄新制民眾最在意的就是政府的實質查核權，最多民眾對於修法後，地方政府可對疑似不實登錄直接向稅捐等機關或金融機構查閱有關文件等內容，賦予高度期待。591指出，實價登錄無法有效的防堵像登錄時灌裝潢、車位價格，建商簽AB約墊高總價登錄價等行為，修法後各界對於地方政府能夠風聲鶴唳的查核的期待甚高，不再只是「虛價登錄」。

此外，有27%的民眾期待完整揭露門牌，門牌揭露可以有效的了解各社區成交狀況，並可以與建商、仲介資料比對出細部格局如座向、棟距等差異，更瞭解成交價差的原因，讓實登更具有參考價值。

591指出，預售屋實價登錄上路後將有助於了解個案的銷售率，但7月上路後待登錄量體不小，資料恐需一段「校正回歸」的時間，預售屋資料累積足夠樣本、可為作區域行情參考，可能還要等一段時間。