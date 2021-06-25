【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情三級警戒持續中，儘管「宅在家、助防疫、救性命」是自保王道。但少了在外痛快吃喝用餐的行程，不免讓人感到生活少了點甚麼。此時，如果在家能夠享用到五星級豐盛招牌美食，透過具生活儀式感的餐點來撫慰心靈，也就格外有意義！

台北福華大飯店將館內餐廳明星單點商品及3人、4人及6人分享餐，同步提供線上訂購與外送到府服務。線上訂餐自取好康皆享88折優惠，滿1500元大安區免運費，滿2000元則台北市區3公里內免運費。此外，即日起至6/30活動期間於台北福華官網線上商城累計餐飲消費滿10000元，即可憑滿額發票兌換台北福華雙人高級客房住宿券一張(價值10000元)，一方面滿足大眾食的需求，一方面讓大家防疫期間也可以精打細算省荷包。

線上商城的「美食不打烊」蒐羅館內餐廳經典熱門菜色，分別推出了江浙菜、粵菜、台菜及西式餐點服務，提供彈性多樣的餐點選擇。包括蓬萊邨台菜餐廳，以精選顧客排行榜上最熱銷的22道台菜料理，可任選4道999元、6道1499元或8道1999元，隨您恣意選擇與搭配，在家就能享用一桌在地台式美味！ 江南春餐廳推出「雙人合菜999元」、「小家庭合菜1499元」、「經典江浙四人合菜2499元」、「豪享烤鴨合菜2999元」，還有珍珠坊主廚精挑細選精緻粵菜港點27品九宮格港點餐盒只要799元，麗香苑餐廳則有「小資套餐399元」，另外「獨享套餐499元」每道佳餚都可讓人恣意大飽口福，即時訂餐快速又便民，一通電話美味送到家。

為順應疫情期間消費型態轉變，台北福華大飯店推出「HTS福華快熱送」，飯店專職外送車隊，從餐廳取餐到餐點的製作，再讓外送員直接將美食送到客人眼前，都是飯店一條龍的服務，對於食安方面消費者會更有信心，並且更確保食品安全無虞。

▲規劃「一人一坪」防疫採買空間。 圖：台北喜來登大飯店╱提供

台北喜來登自主順應「一人一坪」的安心距離政策，優化提供民眾一次購足的便利服務，即日起擴大The Deli外賣店營業腹地及採買動線分流，每日上午11點至下午1點與下午5點30分至6點30分兩個時段，冷、熱熟食將移至比鄰的十二廚餐廳販售，品項涵蓋冷食沙拉、中日西各國風味餐盒、燒烤炸物及滷味，菜色不定時推陳出新，提供消費者更多元的口味選擇，冷凍包及烘焙類商品仍維持於The Deli販售，每日上午11點至下午8點營業時間內皆可購買，有效分流人潮，嚴守社交距離。

台北喜來登「大販店」即日起推出30款全新菜色！防疫之餘仍堅守美味，四款精選餐盒全面升級為雙主菜餐盒，柔嫩飄香的醬烤蒲燒鰻與五香肉、蒜酥炸魚排與紅糟肉、古法三杯雞與酥炸花枝排、煙燻油雞腿及叉燒肉以及松露海鮮炒飯，每款150元起，平價實惠雙倍滿足。每週一至週五下午5點前開放隔日午餐預訂，自取最低訂購量10個(含)以上，滿20個(含)即可享台北市內免費外送乙次，晚餐僅於現場販售，售完為止。另外，沙拉輕食區、日式和風、中式以及風味餐盒也都有新菜色推出，每個150元起即可享有更多元豐富的口味。

▲「宅食分享餐」CP值之王。 圖：義联集團╱提供

義联集團旗下的義大皇家酒店與天悅飯店，推出豐盛又體貼荷包的超值外帶分享餐，將飯店中西餐廳料理神復刻，豐富餐點讓消費者在家也能享受滿滿的餐桌儀式感！ 義大皇家酒店星亞自助餐廳推出足供四人共享的大份量西式「宅食分享餐」，主推重量級戰斧豬排與12盎司肋眼牛排雙份肉類主菜，再搭配義式奶油燻肉筆尖麵、鮮蝦凱撒沙拉、奶油南瓜濃湯、熱融起司薯條、特製餐包、招牌糕點及清涼飲料，每套特惠價只要1280元(原價1680元)，平均每人3百多元。義大天悅飯店則針對小家庭推出「義情梅花餐」，包含鹹魚雞丁煲、富貴蝦球、蔥燒龍鱈魚、虎蹄燒杏鮑菇、彩虹什錦蔬等5道中式宴席上常見的主廚手路菜，每套售價1500元，讓消費者宅在家就能品嚐到豐盛美味的菜餚。

▲宴席名菜「理想嫩雲蹄」。 圖：花蓮理想大地渡假飯店╱提供

理想大地則推出星級料理包限時優惠，讓你輕鬆上菜，宅在家也能體驗花蓮在地健康美味食材！同時，對於還持有旅展住宿券的朋友，即日起開放「以券換餐」之組合優惠。

理想大地特地精選多款星級限定料理：「理想嫩雲蹄」乃宴席名菜，原價920元，優惠價644元；「醬燒烤肋排」原價880元，優惠價616元；「桂花滷醬鴨」全隻880元、半隻480元。風味經典菜餚的冷凍、常溫料理包，只要退冰、加熱、裝盤，三步驟就能輕鬆享用五星飯店主廚料理。

同時祭出三款結合花蓮新鮮在地食材，獨門研發推出五人份的外帶合菜，適合全家享用，每套2500元，包括壽菊白灼蝦、干貝海鮮羮、筍乾燒元蹄、剝皮辣椒雞及柱侯炆牛腩；貴妃醉鮮蝦、翡翠海皇羮、桂花滷醬鴨、香茅咖哩雞及洛神焗花骨；XO 醬炒雙脆、芙蓉海鮮羮、醬燒烤肋排、椒香自然雞及鳯梨咕咾肉，各式海陸珍饌豐富在家防疫桌餐。除了星級料理包外，主廚私房超人氣料理【理想XO 醬】雙拼禮盒 (原味+辣味)、【黃金泡菜/梅汁苦瓜】雙拼禮盒等為你的防疫生活點綴可口的變化，讓一家人吃的開心、健康又美味！

▲歡樂分享五星級飯店美食。 圖：香格里拉台南遠東飯店╱提供

香格里拉台南遠東飯店「EasyGo三餐易帶購」以多樣美味的餐食深受好評，即日起至8月31日再加碼推出中西式自行搭配菜單，「闔家歡中式合餐」與「歡樂時光西式分享餐」優惠價1680元至2480元(原價2000至3260元) ，所有菜色皆可單點。除折扣8折至76折外，消費者還可預購以上套券組再折扣，凡單次購買三套享九折，購買五套享八五折，買越多省越多。

「闔家歡中式合餐」由醉月樓主廚精選最受老饕喜愛的佳餚，包含糖醋魚片、韭黃蝦仁，XO醬炒軟絲、椒鹽軟殼蟹、左宗棠雞、寧式咕咾肉、無錫排骨、回鍋肉、上湯娃娃菜、醉月招牌炒飯、雪菜炒年糕、滬式菜飯等十七道，由消費者自選海鮮、肉類、主食及時蔬，A、B、C三組合餐，約四至五人份，優惠價分別為1680元、2080元及2480元，天天變換菜色，滿足全家的味蕾。

而喜愛西餐的民眾，則別錯過原價2000元的「歡樂時光西式分享餐」，約二至三人份，優惠價只要1680元，皆可依個人喜好搭配菜單內容，包含“鮮蝦凱薩沙拉”或“燻鮭魚沙拉佐和風油醋”一道、“松露奶油蘑菇燻雞義大利麵”或“波隆那肉醬義大利麵”一道、主餐“紅酒燉牛肉”、“BBQ豬肋排”或“烤挪威鮭魚”兩道、以及甜點“起司蛋糕”或“黑森林蛋糕”四吋一顆，讓你無論在家或在辦公室，都可輕鬆五星級飯店美食。

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