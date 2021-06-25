美國總統拜登宣布和參院跨黨派小組就基礎建設達成協議，帶動四大指數全數收揚，其中道瓊指數大漲322點，標普S&P、那斯達克指數同創下新高，亞股中日韓股同步走揚，台股今開高63.11點、報在17471.07點，在電子權值股回溫，加上航運、鋼鐵股續強帶動下，攻堅氣勢強，指數一度大漲逾180點、最高達點17596點，朝歷史新高17709點持續靠攏，目前台股類股輪動快速，電子股持久力道不強，好在傳產股順勢接手，令台股維持升勢，若電子股能重回主流，則台股有機會再創新高。

盤面今權值股回溫，蘋概股亦發動攻勢，台積電(2330)ADR收漲1%，今股價開高在598元，漲幅約0.7%，持續朝600元大關靠攏，鴻海(2317)漲幅逾0.8%，股價最高達114.5元，收復季線，聯電(2303)今帶量上揚，漲幅約1.3%，大立光(3008)開高走高、大漲逾2%，股價重回3千大關、最高達3035元，聯發科(2454)亦走揚逾1.5%，記憶體族群華邦電(2344)放量大漲3%，成交量位居台股第一，10:00時成交量就已經達16萬張，南亞科(2408)開低拉高，大漲逾4%，旺宏(2337)則上漲1%。

航運股、鋼鐵股續揚，貨櫃三雄萬海(2615)大漲逾9%，長榮(2603)持續獲投信加碼、盤中股價上漲近4%，陽明(2609)早盤回檔後拉高、盤中漲幅逾2%，長榮、陽明目前處於分盤交易；新興(2605)、中航(2612)攻上漲停，台驊(2636)漲幅逾6.5%，榮運(2607)大漲逾5.5%，慧洋-KY(2637)、中櫃(2613)也均上漲約4%，運輸類股指數一度漲幅達3.3%，宅配通(2642)受惠業務大增，也上漲逾7%。

鋼鐵股挾美國基礎建設題材發酵，美國未來8年將祭出1.2兆美元，今有聚亨(2022)、新鋼(2032)、佳大(2033)、允強(2034)、彰源(2030)亮燈漲停，春源(2021)、海光(2038)大漲逾7%，燁興(2007)、美亞(2020)、大成鋼(2027)漲幅均逾5%，鋼鐵類股指數漲幅逾2%。

目前台股技術面陷入區間橫盤走勢，呈現高檔震盪盤堅，台股在日前回測月線後，連續兩日上漲，強勢收復五日與十日均線，助扭轉大盤短期均線下彎的不利局面，目前季線自低檔往上扣抵，使16800點具有強勁支撐，加上月線、季線及半年線等中長期均線仍呈現多頭排列，另外觀察籌碼面部份，外資昨日亦轉賣為買，加上季底法人作帳行情起動，預計台股中多格局未變。

兆豐國際投顧表示，週四台股再創5月中旬反彈以來新高，惟仍需留意美國FED部分官員對升息看法分歧，市場短期恐將持續受到干擾而震盪，所幸本土疫情已見趨緩、疫苗陸續到貨施打，且接下來法說會預期偏向正面，預計台股短線可維持震盪盤堅。