據兩名消息人士指稱，法國汽車製造商雷諾(Renault)已經選擇與中國遠景科技(Envision)旗下的願景動力(Envision AESE)合作，到法國北部Douai市的工廠生產電動車電池，該工廠還將對未來的電動車，包括雷諾5型電動車配備電池。

消息人士指出，此一消息可能在法國總統馬克宏(Macron)下周主持的「選擇法國」活動上宣布。Douai市的未來工廠預計到2023年將擁有240億瓦時(24 GWh)的產能。願景科技對該廠的投資約在20億歐元。

Duai市電池廠將補充雷諾的電動車中心，「雷諾電動城」的不足。雷諾電動城是合併法國北部Douai市、Ruitz市和Maubeuge市三家工廠而誕生。該中心預計到2025年每年生產40萬輛汽車。

雷諾預計在下周三說明未來電動車戰略。雷諾曾表示，2025年的雷諾電動城將雇用7000名員工；目前雇用人數為5000人。