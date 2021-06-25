今年檢察官一審調二審辦事結果今出爐，法務部長蔡清祥從檢察官人事審議委員會提供的15人名單中圈選出10人，其中，在新冠肺炎疫情備受各界關注的當下，目前兼任中央流行疫情指揮中心法制組業務的士林地檢署檢察官蔡麗清，就是中選的1人。

被圈選的10人分別是基隆地檢署周啟勇、台南地檢署周文祥、台中地檢署陳燕瑩、台北地檢署陳慧玲、桃園地檢署錢明婉、南投地檢署李芳瑜、台北地檢署張安箴、台中地檢署陳立偉、士林地檢署蔡麗清、高雄地檢署許怡萍，司法官學院結業期別橫跨36至45期。

法務部為活化檢察人事，增加全體檢察官的辦案經驗，2018年改變制度，一審檢察官獲選調升二審，任期屆滿後要再回一審任職，分「2年」、「3年」職缺，也就是俗稱的「二專生」、「三專生」。

法務部2019年共選出6名「二專生」，今年任期屆滿將回一審，另因二審檢察官有人離退，今年共開出10名職缺；另外，2018年首派的「三專生」共14人，也將於今年回任一審。