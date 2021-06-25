日本電機大廠松下（Panasonic）與電動車大廠特斯拉有密切合作關係，松下是特斯拉電動車電池的主要供應商，然而日媒卻曝光，松下早在今年3月就出清對特斯拉的持股，賺進數十億美元的收益，這引起外界認為雙方關係走到盡頭的討論，對此，松下並未做出回應，但日媒則指稱合作不受影響。

綜合CNBC、日經新聞報導，松下是在2010年以每股21.15美元的價格購買140 萬股特斯拉股票，總金額價格約24億日圓（約2165萬美元），不過目前特斯拉股價已漲到679美元左右。

儘管如此，傳出松下已在今年3月出清對特斯拉的持股，賺進數十億美元，詳細金額並未曝光，但所有獲利將用來進行接下來的投資。

根據松下最新的合併現金流量表顯示，包含出售股票在內的「投資及金融資產出售及償還」項目達到4299億日圓，比2019年的491.3億暴增3800億日圓，被認為與出售特斯股票有關。

松下出清特斯拉持股，引發外界對雙方關係破裂的討論，對此，報導稱，雙方合作關係並不會受到影響。

有趣的是，已離任的前社長津賀一宏曾示警，松下必須解決過度依賴特斯拉的狀況，由於近年LG、寧德時代紛紛為特斯拉生產不同種類的電池，特斯拉則握有議價的主導權，在雙重夾擊下，松下面臨的挑戰也更巨大，若再過度依賴特斯拉，風險也會過高。