臺北市就業服務處辦理北市府就業甄選活動，共釋出97個職缺，月薪最高達56K。此次甄試自25日上午10時起至7月1日下午5時受理網路報名。北市勞動局長陳信瑜說，歡迎志在公部門的民眾踴躍報名。

中央流行疫情指揮中心維持全國疫情警戒第三級至7月12日，北市就業服務處仍持續為本府各機關進行人才招募。此次就業甄選共有29個機關參加，提供97個職缺，包括工程師、管理師、社工員、廚工等多樣化職缺項目，薪資40K以上的職缺多達35個，北市衛生局、家庭暴力暨性侵害防治中心，月薪最高可達56K。

陳信瑜表示，社政及衛政單位提供多達31個職缺，其中初任職缺待遇就有52K，隨著年資晉升，更有機會挑戰56K的高薪，歡迎有相關科系、證照的民眾來北市府一展長才。

另外，北市都市更新處、建管處、工務局所屬機關等工程單位，提供達28個工程相關的職缺，薪資大多集中在28K至46K之間，工作內容包括查相關業務助理工作、辦理建築物建照管理等。

陳信瑜指出，北市觀光傳播局為辦理非法旅宿現場稽查、違規案件裁處等工作，釋出高達14個職缺，只要大學畢業就有資格報考，歡迎擅長溝通的人才投入市府行列。

就服處指出，報考人在家即可使用電腦或手機完成報名，不僅節省了報名成本及所用時間，也提高報考的意願。報考人報名前可先行瀏覽就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格。

就服處強調，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。陳信瑜提醒各位報考人，因COVID-19（新冠肺炎）疫情仍處於第三級警戒，就服處持續依中央疫情指揮中心暨臺北市疫情警戒標準及因應事項滾動修正，將視疫情變化另行公告辦理甄試時間及方式，請報考人隨時上網查閱相關甄試公告。