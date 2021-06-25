大陸股市開市靠穩。上證指數25日開市報3567點，升不足1點，漲幅為0.02％。深成指開市報14799點，升14點，漲幅為0.1％。

香港信報報導，滬深300指數開市報5159點，升3點，漲幅為0.07％；創業板指數開市報3288點，升9點，漲幅為0.28％。

各類股個別發展，煤炭股升逾1％；石油、鋼鐵、金融、有色金屬、化工股靠穩。電力、房地產、水泥股則偏軟。

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