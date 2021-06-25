陸A股高開 煤炭股漲逾1％ 10:512021/06/25 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市開市靠穩。上證指數25日開市報3567點，升不足1點，漲幅為0.02％。深成指開市報14799點，升14點，漲幅為0.1％。 香港信報報導，滬深300指數開市報5159點，升3點，漲幅為0.07％；創業板指數開市報3288點，升9點，漲幅為0.28％。 各類股個別發展，煤炭股升逾1％；石油、鋼鐵、金融、有色金屬、化工股靠穩。電力、房地產、水泥股則偏軟。 《國際金融》冀望經濟成長 歐股彈升0.87％ 航海王再起 台股衝疫情前高 #開市 #漲幅 #煤炭 #A股 #高開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股創新高 台股早盤大漲逾150點 09:292021/06/25 財經 《基金》本周台股掛牌ETF績效前5強 尖牙＆5G＆AI領風潮 11:272021/06/25 財經 航運股 融券餘額居高位 04:102021/06/25 財經要聞 散戶瘋台股 證券劃撥餘額突破3兆 04:102021/06/25 財經要聞 《盤中解析》三強鼎立 前高在望 10:362021/06/25 財經 板新站聯開案 身價破百億 04:102021/06/25 財經要聞 上櫃ESG成長報酬指數 環球晶等列十大成分股 11:502021/06/25 財經 陸重組央企 打造通訊業航母 04:102021/06/25 全球財經 美股收紅！道瓊上漲322點、那指標普創紀錄新高 05:062021/06/25 國際 《基金》交易所甜蜜負擔 越股震盪中找買點 10:532021/06/25 財經 陸晶片ETF狂漲 股民獲利離場 04:102021/06/25 全球財經 財經熱門新聞 重獲台積電晶片 掰了華為211天 新榮耀這關鍵獲老美放行 - 財經 美通膨重演1980年啃掉經濟？謝金河洩2大咖驚人之語 - 財經 散裝航運本波大飆股 這幾檔內行人早就押了 - 財經 特斯拉到盡頭？主要供應商狂賣股 套現數十億美元 - 財經 美中國力誰強就看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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