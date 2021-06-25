《路透社》25日獨家取得「世界衛生組織」(WHO)內部報告，該文件表示面對新冠肺炎最為脆弱的族群(如老人)，在未來需每年注射1劑加強疫苗，以維持對抗變種病毒的保護力。此外，該文件也大膽預測，由於生產問題、監管批准，以及自部分技術平台過渡至其他技術，部分疫苗技術恐將淘汰；《路透社》則直接點名AZ疫苗與嬌生疫苗使用的腺病毒載體，恐為遭淘汰的疫苗技術。

報導指出，這份報告已於24日遞交全球疫苗免疫聯盟（GAVI）開會討論。GAVI為一疫苗聯盟，目前主導WHO的新冠肺炎「疫苗全球取得機制」（COVAX）。報告中除前述預測外，還涵蓋另兩種發生機率較低的想定。

長期以來包括莫德納、輝瑞與BioNTech等藥廠，不斷表達全球很快會需要為接種疫苗的人施打加強劑，才能維持高水平的免疫力；不過，卻始終無法提出有力證據佐證。

如今，該文件證實WHO考慮讓高風險個體依據其基線情境(baseline scenario)，每年施打加強劑；至於一般民眾，可能每2年補打一次加強疫苗即可。儘管文件沒有解釋如何得到前述結論，卻表示隨著變種病毒不斷推陳出新，疫苗定期更新才足以因應威脅。

文件另一重點，在於預測2022年全球將生產120億劑新冠肺炎疫苗，這個數字略高於國際製藥生產聯盟（IFPMA）對2021年生產110一劑的估計，這意味著2022年全球疫苗產量不會大幅增加。

儘管數量微幅增長、產能不會急速擴張，但文件認為，生產問題、管理批准予從某些疫苗技術過渡至其他技術平台，會拖累2022年疫苗供應。

雖然文件並沒有說明哪些技術會遭到淘汰；但《路透社》分析，從歐盟押寶在mRNA技術的疫苗上(如輝瑞疫苗與莫德納疫苗)，AZ疫苗與嬌生疫苗採用的腺病毒載體技術，可能就是被淘汰的技術。

不過，對於報導，WHO拒絕發表評論，而GAVI則表示COVAX計畫考慮各種想定。

在另一份文件中，GAVI統計迄今為止，全球接種疫苗劑數已達25億劑，主要施打國集中於富裕國家。富於國家至少一半的人口接種過1劑疫苗；相較之下，貧窮國疫苗接種比例不到1%。

WHO悲觀的預測，貧富疫苗差距在2022年會進一步擴大，原因就是富裕國家會為其脆弱族群施打補強疫苗，從而排擠貧窮國並將其推至名單最後。然而，由於對新疫苗的嚴格管理與生產問題，明年疫苗產量恐僅60億劑，從而加劇前述問題。

更進一步地說，不止最危險的族群需要補打疫苗，而是整個人類都有需要加強來對抗變種病毒與延長保護時間，也讓疫苗貧富差距加劇。

當然，如果未來所有疫苗研發都能獲得批准，預計產量能提升至160億劑，進而滿足全球需求並公平地分配疫苗。甚至，如果疫苗能夠展現對變種病毒的強大防護力，而有效期又能長期延續，那麼前述危機也會大幅縮減。