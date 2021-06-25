達亞(6762)、萊鎂醫(6633)居家核酸快篩今起出貨企業客戶，下週將在藥局上架，此產品是為了提升國內檢測量能，將會增加營業額，不過，對獲利的幫助有限。今日興櫃市場的萊鎂醫漲幅在10%左右，至於上櫃的達亞反倒是壓低在平盤下方整理。另外，連鎖醫療通路業者杏一(4175)即日起搶先開賣居家快篩試劑，股價勉強維持平盤之上。

為了加速新冠肺炎的篩檢速度，便利民眾居家自行檢測，衛福部食藥署在6/19公布「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」，並核准5款居家快篩試劑。依照檢驗技術，主要有「抗原」快篩試劑與採用實驗室「PCR」技術的核酸檢驗試劑。快篩試劑與採用實驗室「PCR」技術的核酸檢驗試劑。抗原快篩試劑大多是利用側向流體免疫層析法檢測體內是否含有新冠病毒的抗原，若檢體中含有新冠病毒蛋白抗原流經膠體抗體層時，可以識別新冠病毒抗原的單株抗體會認出而與其結合在一起，最後依試劑的檢測線來判定是否確診。

達亞及萊鎂醫各自引進美國Lucira的家用核酸快篩，達亞指出，第一批引進10萬套，開始出貨予企業客戶，以竹科電子廠最多，後續會視銷售情形考量向原廠追加訂單，下週會在藥局上架，通路端未稅的售價都是1800元。

萊鎂醫指出，核酸快篩能把把潛在隱形傳播者抓出來，對於確診個案密切接觸者的人員都適用，市場需求以企業需求為大宗，也與3家連鎖藥局進行洽談。

杏一強調，第一時間引進「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」、「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，今日就會在於全台門市搶先上架，並提供企業大量訂購諮詢，方便民眾在家中自行檢測。其他防疫商品口罩、手套、護目鏡、酒精、血氧機、氧氣濃縮機、額溫槍、耳溫槍、相關環境清潔消毒用品等皆供貨充足，讓消費者一站購足所有防疫用品。