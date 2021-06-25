隨著國內疫情嚴峻，驟逝事件頻傳，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行觀察，除了防疫保單熱賣外，如何辦理信託的詢問度也提升，其中又以保險金信託最受關注。國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示，疫情帶來高度不確定性，使民眾風險管理意識升高，信託具有專款專用的優勢，可有效確保財產真正用於照顧個人及家族未來的生活，高齡社會下也能防堵金融詐騙、避免老後資產遭不當挪用，可望成為高風險世代全民必備的財務管理工具。

為避免保險金受益人成為不肖人士覬覦的目標，2015年金管會宣布「身故、全殘及滿期保險金」保單，得指定以「分期給付」方式領取保費，若想進一步指定保險金的使用目的和方式，只有透過信託才辦得到，舉例來說，辦理信託時可約定在受益人留學、創業或是結婚時，得分配到較大筆的金額。也可以在信託中設立監察人，當有意外狀況或額外需求發生時，將由監察人協助受託銀行來判斷信託資金的支出與否，以確保符合信託立意與受益人利益。

目前民眾投保後，若想辦理保險金信託就必須轉回銀行辦理，但隨著金管會「信託2.0計畫」上路，已研擬開放金控子公司間共同行銷保險金信託業務。趙子仁表示，未來相關法令配套措施通過後，客戶將可一站購足保險及保險金信託，一旦理賠生效，保險金將會直接匯入信託專戶，由受託銀行依照信託契約約定保險金給付時程與項目支付，以確保留下來的財產不會被不當挪用。

為推廣信託2.0，達成「全民信託」的目標，國泰世華銀行目前已著手規劃更加便利、多元的信託服務模式，並積極安排信託團隊參加「高齡金融規劃顧問師」培訓，強化團隊服務量能及效率。