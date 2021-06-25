睽違近6年之久，微軟周四首次發表新一代作業系統Windows 11，受此激勵，微軟股價上漲0.53%，收在266.69美元，市值首度以升破2兆美元作收，成為繼蘋果公司之後，第二家晉升這個頂級精英俱樂部的美國上市公司。

在23日，微軟盤中市值首度突破2兆美元大關，但終場仍差3億美元才達到這個關卡。

該公司股票市值在2019年4月首度突破1兆美元，受惠於這場大流行病帶來的效益，僅用了兩年多時間就抵達2兆美元的新里程碑。居家防疫的生活方式帶動了對微軟電腦、遊戲系統和雲端運算平台的需求。

自2014年納德拉(Satya Nadella)接替鮑默爾(Steve Ballmer)擔任執行長以來，微軟股價已經上漲逾600%。

蘋果市值在去年8月突破2兆美元，在微軟之後，另外兩家美國大型科技公司亞馬遜和谷哥母公司Alphabet亦緊追在後。

亞馬遜周四股價下跌1.56%，收在3449.08美元，股票市值約為1.74兆美元。Alphabet周四收漲0.31%，為2450美元，市值約為1.67兆美元。

微軟在美東時間周四上午透過線上活動，推出了新一代旗艦作業系統Windows 11，距離前一代Windows 10的問世已經將近6年之久。Win 10是現在全球最普及的PC作業系統，使用該作業系統的電腦超過13億台。

Windows作業系統貢獻微軟總營收的10%以上。即使目前雲端事業才是推動公司營運增長的主力，但在這場大流行病期間，隨著人們居家學習、工作和娛樂的時間變長，Windows業務也變得更加重要。微軟此前報告，來自消費者PC的Windows營收有所成長。不過，蘋果Mac電腦營收也見增長，而採用谷歌Chrome作業系統的PC出貨量更是大幅成長。

微軟發表Windows 11系統，並將在今年年底的節日旺季提供免費更新服務，將持續到2022年，而想要提前體驗Windows 11初期版本的用戶，可以自下周起透過Windows Insider Program取得。

Windows 11作業系統的亮點包括將提供新的Xbox遊戲功能、Microsoft Teams應用程式做出重大調整、透過Win 11的Amazon Appstore支援Android應用程式，以及衝著蘋果、谷歌而來，推出佣金較低的新版 Microsoft Store服務。

微軟表示，在Win 11上的Windows Store應用程式商店，軟體開發者可以使用微軟的支付處理器，那麼微軟將從每筆購買中收取12%的費用，但開發者也可以使用自己的支付處理器，並保留100%的銷售收入。