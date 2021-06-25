Nike最新一季財報優於預期，激勵盤後股價大漲14%，台廠供應鏈沾光，外資法人出具報告給予Nike運動休閒服飾供應鏈儒鴻(1476)、聚陽(1477)「買進」評等。

據指出，Nike 2021會計年度第四季財報(3/1-5/31)營收123.44億美元，季增19.15%，年增96%，以地區別觀察，北美營收達53.8億元創下歷史新高，中國地區雖有新疆棉議題衝擊，然營收仍年增17%，且逐月轉佳，單季稅後獲利15.09億美元，EPS0.95美元，優於預期。

展望2022會計年度，Nike預估銷售將達500億美元以上，年增12.3%，高於市場預期的485億美元，動能則來自於女性產品、服飾及Jordan銷售展望持續看好。

法人預估2021-2022年將是成衣業景氣巔峰，聚陽毛利率預期大為擴張，挑戰23.9%高標，每股稅後純益（EPS）則預估為11.4元、13.2元。

儒鴻董事長洪鎮海先前就樂觀預告，大客戶Nike、UA今年訂單力道相當強勁，目前儒鴻接單能見度已經可以看到年底，公司今年營收將呈現「高兩位數」成長，創新高幾乎已成定局。