疫苗到貨進度備受關注，媒體人周玉蔻今爆料，周末將有大批疫苗來台，甚至爆料看到民進黨立委王定宇在臉書表示，「快要周末了，期待有美好的事情會發生！」經多方比對求證得到獨家消息。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，疫苗會照政府期待有次序抵台，無須過多揣測或公開訊息導致變數，疫苗上飛機或抵台前，不對揣測看法表達具體意見。

針對周玉蔻爆料周末將再有疫苗抵台，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，不論是周玉蔻或者王定宇，我們立場一樣，為防止有些國家從中作梗，疫苗未上飛機或抵台前，官方不會對外宣布，但她相信好消息會源源不絕。

羅致政說，政府多次重述自購疫苗將分批陸續抵台，國人共同期盼疫苗到來，但國際疫苗搶買，且台灣在國際處境艱困，在疫苗未上飛機或運抵台灣前，採取比較嚴謹的態度，能夠成事最重要。

羅致政強調，過多揣測或公開訊息會造成疫苗抵台變數，疫苗上飛機或抵台前，不會對任何揣測看法表達具體意見。