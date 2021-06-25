企管系大二生萬姿吟以家裡貓咪為主角，設計出「萬勾弟的撒嬌日常」，她說萬勾弟不喜歡被抱，照片都是趁著貓咪睡覺時所拍攝，去背之後所有照片都變成非常有趣。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

有超過5個同學成功上架自己的作品。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

學生盧彥儒則是把蔬果擬人化，創作「蔬果逗熱鬧」，利用蔬果本身造型，加上插圖延伸表情、動作，創意十足。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

新冠肺炎疫情影響，大專院校皆改採線上教學，就連期末評量方式也改採線上考試，大葉大學企業管理學系老師林孟儀，不怕考生作弊，只怕考生沒創意，期末作業直接要求學生利用課堂所學，設計一組LINE貼圖並且直接上架販售，透過通過平台審核作品，作品販售情形還能做市場調查，一舉數得。

有學生將自己的寵物東東變成貼圖，設計一系列「累得跟狗一樣」、「肚子餓」的貼圖，模樣可愛吸引民眾目光，也有學生將自己的貓咪設計「早安」、「出門戴口罩」提醒民眾記得防疫，還有學生以蔬菜為設計底圖，搭配可愛的日常問候，再傳送貼圖時還能提醒民眾攝取蔬菜。

企管系大二生萬姿吟以家裡貓咪為主角，設計出「萬勾弟的撒嬌日常」，她說萬勾弟不喜歡被抱，照片都是趁著貓咪睡覺時所拍攝，去背之後所有照片都變成非常有趣；學生盧彥儒則是把蔬果擬人化，創作「蔬果逗熱鬧」，利用蔬果本身造型，加上插圖延伸表情、動作，創意十足。

老師林孟儀表示，廣告不只是設計、還要將廣告效果最大化，因此市場調查、系統分析過程就十分重要，這次廣告企劃課程講述廣告設計美學、品牌傳播、廣告企畫書、視覺創意、文案寫作等改念融合，都讓學生自己動手。

林孟儀說，讓學生利用課堂所學，去創作出屬於自己的LINE貼圖，並讓大家在線上發表，課堂上分享成果，從設計到報告的過程，練習如何提案，有許多學生將自己作品申請LINE貼圖上架販售，獲得不少迴響，獲得家人、朋友支持，讓期末測驗變得十分溫暖有趣。